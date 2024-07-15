Рейтинг@Mail.ru
Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959705591.html
Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов
Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов - РИА Новости, 15.07.2024
Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов
Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов из-за высокой пожароопасности, сообщили в Telegram-канале заповедника. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:27
2024-07-15T10:27
краснодарский край
лесной пожар под новороссийском
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959626196_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ac5dcb536d9d078c8421528c24cdc27.jpg
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов из-за высокой пожароопасности, сообщили в Telegram-канале заповедника. "В связи со сложившимися погодными условиями и высоким уровнем пожарной опасности ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш" временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов", - говорится в сообщении. В Краснодарском крае до 15 июля действует штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности.
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959626196_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ba9828bc57483ffe93694cca199383e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, лесной пожар под новороссийском, происшествия
Краснодарский край, Лесной пожар под Новороссийском, Происшествия
Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов

Заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов из-за пожароопасности

© Фото : соцсетиЛесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : соцсети
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов из-за высокой пожароопасности, сообщили в Telegram-канале заповедника.
«
"В связи со сложившимися погодными условиями и высоким уровнем пожарной опасности ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш" временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов", - говорится в сообщении.
В Краснодарском крае до 15 июля действует штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности.
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация
Вчера, 08:00
Инфографика
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
Краснодарский крайЛесной пожар под НовороссийскомПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала