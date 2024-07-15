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Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов

Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов - РИА Новости, 15.07.2024

Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов

Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов из-за высокой пожароопасности, сообщили в Telegram-канале заповедника. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:27

2024-07-15T10:27

2024-07-15T10:27

краснодарский край

лесной пожар под новороссийском

происшествия

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Анапский заповедник "Утриш" приостановил работу пеших маршрутов из-за высокой пожароопасности, сообщили в Telegram-канале заповедника. "В связи со сложившимися погодными условиями и высоким уровнем пожарной опасности ФГБУ "Государственный заповедник "Утриш" временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов", - говорится в сообщении. В Краснодарском крае до 15 июля действует штормовое предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности.

краснодарский край

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2024

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краснодарский край, лесной пожар под новороссийском, происшествия