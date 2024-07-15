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Лесной пожар в районе Дюрсо тушат самолет и пять вертолетов

Лесной пожар в районе Дюрсо тушат самолет и пять вертолетов - РИА Новости, 15.07.2024

Лесной пожар в районе Дюрсо тушат самолет и пять вертолетов

Самолет и пять вертолетов задействованы в тушении лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском, сообщили РИА Новости в министерстве ГО и ЧС Краснодарского... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:22

2024-07-15T10:22

2024-07-15T10:24

происшествия

краснодарский край

новороссийск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

ми-8 амтш

ка-32

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Самолет и пять вертолетов задействованы в тушении лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском, сообщили РИА Новости в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". "К тушению привлечен самолет Ил-76 и пять вертолетов, включая три Ми-8 и 2 Ка-32", - сообщили в ведомстве. По данным МЧС РФ, на месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959692699.html

краснодарский край

новороссийск

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, новороссийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, ми-8 амтш, ка-32, лесной пожар под новороссийском