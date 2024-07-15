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Лесной пожар в районе Дюрсо тушат самолет и пять вертолетов
Лесной пожар в районе Дюрсо тушат самолет и пять вертолетов - РИА Новости, 15.07.2024
Лесной пожар в районе Дюрсо тушат самолет и пять вертолетов
Самолет и пять вертолетов задействованы в тушении лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском, сообщили РИА Новости в министерстве ГО и ЧС Краснодарского... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:22
2024-07-15T10:22
2024-07-15T10:24
происшествия
краснодарский край
новороссийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
ми-8 амтш
ка-32
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Самолет и пять вертолетов задействованы в тушении лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском, сообщили РИА Новости в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". "К тушению привлечен самолет Ил-76 и пять вертолетов, включая три Ми-8 и 2 Ка-32", - сообщили в ведомстве. По данным МЧС РФ, на месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, новороссийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, ми-8 амтш, ка-32, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Краснодарский край, Новороссийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Ми-8 АМТШ, Ка-32, Лесной пожар под Новороссийском
Лесной пожар в районе Дюрсо тушат самолет и пять вертолетов
Лесной пожар в районе Дюрсо под Новороссийском тушат самолет и пять вертолетов