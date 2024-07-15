https://ria.ru/20240715/pozhar-1959696702.html
Все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском потушили
Все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском потушили - РИА Новости, 15.07.2024
Все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском потушили
Все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском в Краснодарском крае потушены, огнем повреждены 68 построек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:37
2024-07-15T09:37
2024-07-15T09:51
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском в Краснодарском крае потушены, огнем повреждены 68 построек, сообщается в Telegram-канале МЧС России.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений"."Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены. Всего от огня пострадали 68 построек. Дополнительно к тушению привлечен еще один вертолет Ка-32 МЧС России", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также два вертолета и самолет Ил-76 МЧС России.
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Тушение пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае
Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, огнем были повреждены 68 построек, сообщили в МЧС
2024-07-15T09:37
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском
Все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском потушили
Очаги пожаров на турбазах под Новороссийском потушили, повреждены 68 построек