https://ria.ru/20240715/pozhar-1959696702.html

Все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском потушили

Все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском потушили - РИА Новости, 15.07.2024

Все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском потушили

Все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском в Краснодарском крае потушены, огнем повреждены 68 построек, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:37

2024-07-15T09:37

2024-07-15T09:51

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Все очаги пожаров на территории турбаз под Новороссийском в Краснодарском крае потушены, огнем повреждены 68 построек, сообщается в Telegram-канале МЧС России.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений"."Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены. Всего от огня пострадали 68 построек. Дополнительно к тушению привлечен еще один вертолет Ка-32 МЧС России", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на месте продолжают работать более 320 специалистов, 84 единицы техники, также два вертолета и самолет Ил-76 МЧС России.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959692699.html

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае Все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, огнем были повреждены 68 построек, сообщили в МЧС 2024-07-15T09:37 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском