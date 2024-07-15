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В Новороссийске еще 50 специалистов приступили к тушению пожара

В Новороссийске еще 50 специалистов приступили к тушению пожара - РИА Новости, 15.07.2024

В Новороссийске еще 50 специалистов приступили к тушению пожара

К тушению пожара под Новороссийском приступили еще 50 специалистов и семь единиц техники, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:34

2024-07-15T09:34

2024-07-15T09:34

происшествия

краснодарский край

новороссийск

россия

андрей кравченко (государственный служащий)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

ка-32

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. К тушению пожара под Новороссийском приступили еще 50 специалистов и семь единиц техники, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". "Почти сутки работаем с краевым оперштабом на месте ликвидации пожара... Из главного управления МЧС Краснодарского края дополнительно направлены и приступили к тушению 50 специалистов в составе аэромобильной группировки из семи единиц техники", - написал он. Ранее в борьбе с огнем задействовали более 250 человек - это специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, Государственной противопожарной службы Краснодарского края, лесопожарные формирования краевого минприроды, казаки и волонтеры. К тушению привлечены самолет Ил-76 и в общей сложности четыре вертолета Ка-32 и Ми-8.

краснодарский край

новороссийск

россия

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происшествия, краснодарский край, новороссийск, россия, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, ка-32, ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском