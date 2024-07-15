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Въезд в хутор Дюрсо ограничили из-за лесного пожара

Въезд в хутор Дюрсо ограничили из-за лесного пожара - РИА Новости, 15.07.2024

Въезд в хутор Дюрсо ограничили из-за лесного пожара

Движение в сторону хутора Дюрсо перекрыто из-за лесного пожара пожара, ограничение не касается жителей населённого пункта, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:11

2024-07-15T09:11

2024-07-15T09:22

новороссийск

происшествия

лесной пожар под новороссийском

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

ка-32

ми-8 амтш

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Движение в сторону хутора Дюрсо перекрыто из-за лесного пожара пожара, ограничение не касается жителей населённого пункта, сообщили в телеграм-канале администрации Новороссийска.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений"."Уважаемые граждане! В связи с произошедшим пожаром в лесном массиве Сухой щели перекрыт въезд в направлении хутора Дюрсо. Исключение - его жители", - говорится в сообщении.В борьбе с огнем задействованы более 300 человек - это специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, Государственной противопожарной службы Краснодарского края, лесопожарные формирования краевого минприроды, казаки и волонтеры. К тушению привлечены самолет Ил-76 и в общей сложности четыре вертолета Ка-32 и Ми-8.

новороссийск

краснодарский край

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новороссийск, происшествия, лесной пожар под новороссийском, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, ка-32, ми-8 амтш, россия