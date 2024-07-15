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Въезд в хутор Дюрсо ограничили из-за лесного пожара - РИА Новости, 15.07.2024
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09:11 15.07.2024 (обновлено: 09:22 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959692699.html
Въезд в хутор Дюрсо ограничили из-за лесного пожара
Въезд в хутор Дюрсо ограничили из-за лесного пожара - РИА Новости, 15.07.2024
Въезд в хутор Дюрсо ограничили из-за лесного пожара
Движение в сторону хутора Дюрсо перекрыто из-за лесного пожара пожара, ограничение не касается жителей населённого пункта, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:11
2024-07-15T09:22
новороссийск
происшествия
лесной пожар под новороссийском
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
ка-32
ми-8 амтш
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Движение в сторону хутора Дюрсо перекрыто из-за лесного пожара пожара, ограничение не касается жителей населённого пункта, сообщили в телеграм-канале администрации Новороссийска.В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений"."Уважаемые граждане! В связи с произошедшим пожаром в лесном массиве Сухой щели перекрыт въезд в направлении хутора Дюрсо. Исключение - его жители", - говорится в сообщении.В борьбе с огнем задействованы более 300 человек - это специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, Государственной противопожарной службы Краснодарского края, лесопожарные формирования краевого минприроды, казаки и волонтеры. К тушению привлечены самолет Ил-76 и в общей сложности четыре вертолета Ка-32 и Ми-8.
новороссийск
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новороссийск, происшествия, лесной пожар под новороссийском, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, ка-32, ми-8 амтш, россия
Новороссийск, Происшествия, Лесной пожар под Новороссийском, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Ка-32, Ми-8 АМТШ, Россия
Въезд в хутор Дюрсо ограничили из-за лесного пожара

Власти: въезд в хутор Дюрсо перекрыт из-за пожара для всех, кроме жителей

© Фото : соцсетиЛесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : соцсети
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Движение в сторону хутора Дюрсо перекрыто из-за лесного пожара пожара, ограничение не касается жителей населённого пункта, сообщили в телеграм-канале администрации Новороссийска.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".
«
"Уважаемые граждане! В связи с произошедшим пожаром в лесном массиве Сухой щели перекрыт въезд в направлении хутора Дюрсо. Исключение - его жители", - говорится в сообщении.
В борьбе с огнем задействованы более 300 человек - это специалисты МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, Государственной противопожарной службы Краснодарского края, лесопожарные формирования краевого минприроды, казаки и волонтеры. К тушению привлечены самолет Ил-76 и в общей сложности четыре вертолета Ка-32 и Ми-8.
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НовороссийскПроисшествияЛесной пожар под НовороссийскомКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Ка-32Ми-8 АМТШРоссия
 
 
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