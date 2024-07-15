https://ria.ru/20240715/pozdravlenie-1959818939.html

Глава ПМР поздравил ветерана ВОВ Владимира Громова с днем рождения

Глава ПМР поздравил ветерана ВОВ Владимира Громова с днем рождения - РИА Новости, 15.07.2024

Глава ПМР поздравил ветерана ВОВ Владимира Громова с днем рождения

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:51

2024-07-15T16:51

2024-07-15T16:51

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тирасполь

ссср

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Громова с днем рождения, сообщила пресс-служба главы ПМР. Приднестровский лидер побывал в гостях у Владимира Ивановича Громова в Тирасполе и лично поздравил именинника. "Вадим Красносельский прибыл к ветерану домой, чтобы от себя лично, ото всех приднестровцев и от имени каждого благодарного потомка выразить почтение и благодарность", - говорится в сообщении. Глава республики отметил, что невозможно переоценить честь и удовольствие общения с Владимиром Ивановичем. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240701/veteran-1956706429.html

молдавия

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в мире, молдавия, тирасполь, ссср, вадим красносельский