Глава ПМР поздравил ветерана ВОВ Владимира Громова с днем рождения
Глава ПМР поздравил 98-летнего фронтовика Владимира Громова с днем рождения
© Фото : ТСВ Приднестровье/TelegramПрезидент непризнанной ПМР Вадим Красносельский поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Громова с днем рождения
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Громова с днем рождения
ТИРАСПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Громова с днем рождения, сообщила пресс-служба главы ПМР.
Приднестровский лидер побывал в гостях у Владимира Ивановича Громова в Тирасполе и лично поздравил именинника.
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"Вадим Красносельский прибыл к ветерану домой, чтобы от себя лично, ото всех приднестровцев и от имени каждого благодарного потомка выразить почтение и благодарность", - говорится в сообщении. Глава республики отметил, что невозможно переоценить честь и удовольствие общения с Владимиром Ивановичем.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.