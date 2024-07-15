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Глава ПМР поздравил ветерана ВОВ Владимира Громова с днем рождения - РИА Новости, 15.07.2024
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16:51 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/pozdravlenie-1959818939.html
Глава ПМР поздравил ветерана ВОВ Владимира Громова с днем рождения
Глава ПМР поздравил ветерана ВОВ Владимира Громова с днем рождения - РИА Новости, 15.07.2024
Глава ПМР поздравил ветерана ВОВ Владимира Громова с днем рождения
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:51
2024-07-15T16:51
в мире
молдавия
тирасполь
ссср
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Громова с днем рождения, сообщила пресс-служба главы ПМР. Приднестровский лидер побывал в гостях у Владимира Ивановича Громова в Тирасполе и лично поздравил именинника. "Вадим Красносельский прибыл к ветерану домой, чтобы от себя лично, ото всех приднестровцев и от имени каждого благодарного потомка выразить почтение и благодарность", - говорится в сообщении. Глава республики отметил, что невозможно переоценить честь и удовольствие общения с Владимиром Ивановичем. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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в мире, молдавия, тирасполь, ссср, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Тирасполь, СССР, Вадим Красносельский
Глава ПМР поздравил ветерана ВОВ Владимира Громова с днем рождения

Глава ПМР поздравил 98-летнего фронтовика Владимира Громова с днем рождения

© Фото : ТСВ Приднестровье/TelegramПрезидент непризнанной ПМР Вадим Красносельский поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Громова с днем рождения
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Громова с днем рождения - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : ТСВ Приднестровье/Telegram
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Громова с днем рождения
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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Громова с днем рождения, сообщила пресс-служба главы ПМР.
Приднестровский лидер побывал в гостях у Владимира Ивановича Громова в Тирасполе и лично поздравил именинника.
«
"Вадим Красносельский прибыл к ветерану домой, чтобы от себя лично, ото всех приднестровцев и от имени каждого благодарного потомка выразить почтение и благодарность", - говорится в сообщении. Глава республики отметил, что невозможно переоценить честь и удовольствие общения с Владимиром Ивановичем.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияТираспольСССРВадим Красносельский
 
 
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