https://ria.ru/20240715/postradavshie-1959827774.html

Число пострадавших при атаке дрона на белгородский поселок возросло

Число пострадавших при атаке дрона на белгородский поселок возросло - РИА Новости, 15.07.2024

Число пострадавших при атаке дрона на белгородский поселок возросло

Число пострадавших при утренней атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района выросло до трех, мужчина госпитализирован в состоянии... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:19

2024-07-15T17:19

2024-07-15T17:19

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

октябрьский

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Число пострадавших при утренней атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района выросло до трех, мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор заявил, что двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский, в результате взрыва машина полностью сгорела. Пострадавших с осколочными ранениями и баротравмой медики доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. "Количество раненых после атаки дрона в поселке Октябрьский Белгородского района увеличилось до трех. Мужчина получил ранение еще утром при первой атаке дрона, но обратился за медицинской помощью только через несколько часов. Пострадавший с баротравмой и минно-взрывной травмой госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, по словам главы области, поселок Октябрьский повторно был атакован дронами, в результате чего поврежден автомобиль и многоквартирный дом. В селе Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом "В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате атак двух FPV-дронов повреждена линия электропередачи. Жители села остаются временно без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - добавил губернатор. Посёлок Октябрьский находится примерно в 9 километрах от украинской границы и в 12 километрах от Белгорода. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

октябрьский

белгородский район

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, октябрьский, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины