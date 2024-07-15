Число пострадавших при атаке дрона на белгородский поселок возросло
Гладков: число раненых при атаке дрона на машину под Белгородом выросло до трех
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Число пострадавших при утренней атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района выросло до трех, мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор заявил, что двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский, в результате взрыва машина полностью сгорела. Пострадавших с осколочными ранениями и баротравмой медики доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.
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"Количество раненых после атаки дрона в поселке Октябрьский Белгородского района увеличилось до трех. Мужчина получил ранение еще утром при первой атаке дрона, но обратился за медицинской помощью только через несколько часов. Пострадавший с баротравмой и минно-взрывной травмой госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы области, поселок Октябрьский повторно был атакован дронами, в результате чего поврежден автомобиль и многоквартирный дом. В селе Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом
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"В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате атак двух FPV-дронов повреждена линия электропередачи. Жители села остаются временно без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - добавил губернатор.
Посёлок Октябрьский находится примерно в 9 километрах от украинской границы и в 12 километрах от Белгорода. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров