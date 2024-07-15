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Число пострадавших при атаке дрона на белгородский поселок возросло - РИА Новости, 15.07.2024
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17:19 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/postradavshie-1959827774.html
Число пострадавших при атаке дрона на белгородский поселок возросло
Число пострадавших при атаке дрона на белгородский поселок возросло - РИА Новости, 15.07.2024
Число пострадавших при атаке дрона на белгородский поселок возросло
Число пострадавших при утренней атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района выросло до трех, мужчина госпитализирован в состоянии... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:19
2024-07-15T17:19
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
октябрьский
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Число пострадавших при утренней атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района выросло до трех, мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор заявил, что двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский, в результате взрыва машина полностью сгорела. Пострадавших с осколочными ранениями и баротравмой медики доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. "Количество раненых после атаки дрона в поселке Октябрьский Белгородского района увеличилось до трех. Мужчина получил ранение еще утром при первой атаке дрона, но обратился за медицинской помощью только через несколько часов. Пострадавший с баротравмой и минно-взрывной травмой госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, по словам главы области, поселок Октябрьский повторно был атакован дронами, в результате чего поврежден автомобиль и многоквартирный дом. В селе Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом "В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате атак двух FPV-дронов повреждена линия электропередачи. Жители села остаются временно без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - добавил губернатор. Посёлок Октябрьский находится примерно в 9 километрах от украинской границы и в 12 километрах от Белгорода. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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происшествия, жкх, октябрьский, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Октябрьский, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при атаке дрона на белгородский поселок возросло

Гладков: число раненых при атаке дрона на машину под Белгородом выросло до трех

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Число пострадавших при утренней атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района выросло до трех, мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор заявил, что двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский, в результате взрыва машина полностью сгорела. Пострадавших с осколочными ранениями и баротравмой медики доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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"Количество раненых после атаки дрона в поселке Октябрьский Белгородского района увеличилось до трех. Мужчина получил ранение еще утром при первой атаке дрона, но обратился за медицинской помощью только через несколько часов. Пострадавший с баротравмой и минно-взрывной травмой госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, по словам главы области, поселок Октябрьский повторно был атакован дронами, в результате чего поврежден автомобиль и многоквартирный дом. В селе Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом
«
"В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате атак двух FPV-дронов повреждена линия электропередачи. Жители села остаются временно без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ", - добавил губернатор.
Посёлок Октябрьский находится примерно в 9 километрах от украинской границы и в 12 километрах от Белгорода. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХОктябрьскийБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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