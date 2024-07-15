В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя
Минздрав: 11 пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в больницах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в больницах, в том числе пятеро детей, состояние которых оценивается как средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.
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"В больницах продолжают стационарное лечение 11 пострадавших при обстреле Севастополя украинскими националистами, пятеро из них дети. Состояние детей оценивается как средней тяжести, один из взрослых – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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