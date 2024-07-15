https://ria.ru/20240715/postradavshie-1959796293.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя - РИА Новости, 15.07.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя

Одиннадцать пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в больницах, в том числе пятеро детей, состояние которых оценивается как средней тяжести,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:44

2024-07-15T15:44

2024-07-15T15:57

севастополь

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в больницах, в том числе пятеро детей, состояние которых оценивается как средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России."В больницах продолжают стационарное лечение 11 пострадавших при обстреле Севастополя украинскими националистами, пятеро из них дети. Состояние детей оценивается как средней тяжести, один из взрослых – в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Под удар попал севастопольский пляж, где отдыхали люди с детьми. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия, россия