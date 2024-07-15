https://ria.ru/20240715/popov-1959812846.html
Генерал Попов поблагодарил журналистов за поддержку
Генерал Попов поблагодарил журналистов за поддержку - РИА Новости, 15.07.2024
Генерал Попов поблагодарил журналистов за поддержку
Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов после перевода под домашний арест поблагодарил журналистов за поддержку, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:37
2024-07-15T16:37
2024-07-15T18:23
происшествия
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запорожская область
иван попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов после перевода под домашний арест поблагодарил журналистов за поддержку, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда. "Благодарю всех за поддержку, вы были ветром в моих парусах", - сказал генерал журналистам после оглашения решения суда. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд изменил меру пресечения Попову, отпустив его из СИЗО под домашний арест. Суд освободил его из-под стражи в зале суда, с него сняли наручники. Поддержать генерала в суд пришли четверо мужчин в одинаковых футболках с надписью "Спартак, честь имею", поскольку Попов имеет позывной "Спартак". Однако в здание суда их не пустили и попросили выйти за территорию из-за запрета на агитацию. Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240715/sud-1959802910.html
https://ria.ru/20240715/popov-1959782957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ)
Генерал Попов поблагодарил журналистов за поддержку
Экс-командующий 58-й армией Попов поблагодарил журналистов за поддержку
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов после перевода под домашний арест поблагодарил журналистов за поддержку, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"Благодарю всех за поддержку, вы были ветром в моих парусах", - сказал генерал журналистам после оглашения решения суда.
В понедельник 235-й гарнизонный военный суд изменил меру пресечения Попову, отпустив его из СИЗО под домашний арест. Суд освободил его из-под стражи в зале суда, с него сняли наручники.
Поддержать генерала в суд пришли четверо мужчин в одинаковых футболках с надписью "Спартак, честь имею", поскольку Попов имеет позывной "Спартак". Однако в здание суда их не пустили и попросили выйти за территорию из-за запрета на агитацию.
Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ
).
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области
в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК
, Попов получил чуть более миллиона рублей.