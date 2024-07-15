https://ria.ru/20240715/popov-1959812846.html

Генерал Попов поблагодарил журналистов за поддержку

Генерал Попов поблагодарил журналистов за поддержку - РИА Новости, 15.07.2024

Генерал Попов поблагодарил журналистов за поддержку

Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов после перевода под домашний арест поблагодарил журналистов за поддержку, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:37

2024-07-15T16:37

2024-07-15T18:23

происшествия

россия

запорожская область

иван попов (генерал)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов после перевода под домашний арест поблагодарил журналистов за поддержку, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда. "Благодарю всех за поддержку, вы были ветром в моих парусах", - сказал генерал журналистам после оглашения решения суда. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд изменил меру пресечения Попову, отпустив его из СИЗО под домашний арест. Суд освободил его из-под стражи в зале суда, с него сняли наручники. Поддержать генерала в суд пришли четверо мужчин в одинаковых футболках с надписью "Спартак, честь имею", поскольку Попов имеет позывной "Спартак". Однако в здание суда их не пустили и попросили выйти за территорию из-за запрета на агитацию. Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.

https://ria.ru/20240715/sud-1959802910.html

https://ria.ru/20240715/popov-1959782957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)