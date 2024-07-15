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Польша укрепит границу с Белоруссией - РИА Новости, 15.07.2024
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11:53 15.07.2024 (обновлено: 11:55 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/polsha-1959727984.html
Польша укрепит границу с Белоруссией
Польша укрепит границу с Белоруссией - РИА Новости, 15.07.2024
Польша укрепит границу с Белоруссией
Власти Польши приняли решение дополнительно укрепить польско-белорусскую границу колючей проволокой и электроникой, сообщил глава МВД страны Томаш Семоняк... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:53
2024-07-15T11:55
в мире
польша
белоруссия
минск
томаш семоняк
александр лукашенко
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ВАРШАВА, 15 июл – РИА Новости. Власти Польши приняли решение дополнительно укрепить польско-белорусскую границу колючей проволокой и электроникой, сообщил глава МВД страны Томаш Семоняк изданию Rzeczpospolita."На прошлой неделе мы подписали соглашение, которое включает установку двух дополнительных цепочек колец (колючей проволоки), которые не позволят так легко преодолеть этот барьер. Горизонт реализации этого контракта – ближайшие месяцы. Мы также планируем усилить заграждение электроникой, благодаря чему будут поступать сигналы о незаконных попытках пересечения границы. Это абсолютно необходимые действия", - сказал он в ходе программы "Речь о политике". По словам министра, сейчас ситуация на границе с Белоруссией с точки зрения миграционного давления стала намного лучше. "Но все может радикально измениться в любой момент", - предупредил он. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
https://ria.ru/20240511/polsha-1945225348.html
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в мире, польша, белоруссия, минск, томаш семоняк, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Томаш Семоняк, Александр Лукашенко, Евросоюз
Польша укрепит границу с Белоруссией

Польша укрепит границу с Белоруссией электроникой и колючей проволокой

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 июл – РИА Новости. Власти Польши приняли решение дополнительно укрепить польско-белорусскую границу колючей проволокой и электроникой, сообщил глава МВД страны Томаш Семоняк изданию Rzeczpospolita.
"На прошлой неделе мы подписали соглашение, которое включает установку двух дополнительных цепочек колец (колючей проволоки), которые не позволят так легко преодолеть этот барьер. Горизонт реализации этого контракта – ближайшие месяцы. Мы также планируем усилить заграждение электроникой, благодаря чему будут поступать сигналы о незаконных попытках пересечения границы. Это абсолютно необходимые действия", - сказал он в ходе программы "Речь о политике".
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией
11 мая, 12:27
По словам министра, сейчас ситуация на границе с Белоруссией с точки зрения миграционного давления стала намного лучше.
"Но все может радикально измениться в любой момент", - предупредил он.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
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13 июля, 21:56
 
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