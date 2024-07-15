https://ria.ru/20240715/politsija-1959896116.html

В Сербии 89-летний мужчина застрелил двух человек и ранил еще одного

В Сербии 89-летний мужчина застрелил двух человек и ранил еще одного - РИА Новости, 15.07.2024

В Сербии 89-летний мужчина застрелил двух человек и ранил еще одного

Полиция Сербии преследует 89-летнего жителя села Тополница на востоке страны, он подозревается в убийстве двух человек и ранении еще одного, передает агентство... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:55

2024-07-15T22:55

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БЕЛГРАД, 15 июл - РИА Новости. Полиция Сербии преследует 89-летнего жителя села Тополница на востоке страны, он подозревается в убийстве двух человек и ранении еще одного, передает агентство Танюг. Стрельба произошла в понедельник в селе Тополница муниципалитета Майданпек в горах на востоке Сербии. "Два человека убиты, обнаружены на месте происшествия без признаков жизни. Раненый с инициалами Н. М. 59 лет поступил в больницу города Дони-Милановац, его жизнь находится вне опасности. Полиция преследует 89-летнего подозреваемого мужчину", - заявило агентство. МВД пока не выступило с сообщением. По данным массового издания "Вечерне новости" полиция блокировала село Тополница, на место происшествия из Белграда вылетел вертолет МВД с бойцами Специального контртеррористического подразделения (САJ). Как сообщает портал издания, погибли супруги Раде и Румена Й., которых после ссоры из-за пожара застрелил из ружья 89-летний сосед. Он ранил еще одного человека и скрылся в лесу. В регионе Западных Балкан около недели держится температура до 40 градусов, что ведет к возникновению лесных пожаров и отражается на здоровье граждан.

https://ria.ru/20240715/zhitel-1959780413.html

https://ria.ru/20240710/ubiystvo-1958831506.html

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