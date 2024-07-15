https://ria.ru/20240715/politsija-1959896116.html
В Сербии 89-летний мужчина застрелил двух человек и ранил еще одного
В Сербии 89-летний мужчина застрелил двух человек и ранил еще одного - РИА Новости, 15.07.2024
В Сербии 89-летний мужчина застрелил двух человек и ранил еще одного
Полиция Сербии преследует 89-летнего жителя села Тополница на востоке страны, он подозревается в убийстве двух человек и ранении еще одного, передает агентство... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:55
2024-07-15T22:55
2024-07-15T22:55
в мире
сербия
белград (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956365087_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_326edd26c4afedddb32f8e030465f974.jpg
БЕЛГРАД, 15 июл - РИА Новости. Полиция Сербии преследует 89-летнего жителя села Тополница на востоке страны, он подозревается в убийстве двух человек и ранении еще одного, передает агентство Танюг. Стрельба произошла в понедельник в селе Тополница муниципалитета Майданпек в горах на востоке Сербии. "Два человека убиты, обнаружены на месте происшествия без признаков жизни. Раненый с инициалами Н. М. 59 лет поступил в больницу города Дони-Милановац, его жизнь находится вне опасности. Полиция преследует 89-летнего подозреваемого мужчину", - заявило агентство. МВД пока не выступило с сообщением. По данным массового издания "Вечерне новости" полиция блокировала село Тополница, на место происшествия из Белграда вылетел вертолет МВД с бойцами Специального контртеррористического подразделения (САJ). Как сообщает портал издания, погибли супруги Раде и Румена Й., которых после ссоры из-за пожара застрелил из ружья 89-летний сосед. Он ранил еще одного человека и скрылся в лесу. В регионе Западных Балкан около недели держится температура до 40 градусов, что ведет к возникновению лесных пожаров и отражается на здоровье граждан.
https://ria.ru/20240715/zhitel-1959780413.html
https://ria.ru/20240710/ubiystvo-1958831506.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956365087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec319d8bdb6ac2639164d32eedfd3edc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, белград (город)
В мире, Сербия, Белград (город)
В Сербии 89-летний мужчина застрелил двух человек и ранил еще одного
В Сербии 89-летний мужчина застрелил двух человек, ранил одного и скрылся