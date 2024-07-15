Американская полиция заявила об угрозе в адрес законодателей, пишут СМИ
CNN: в США полиция заявила об угрозе законодателям после покушения на Трампа
© AP Photo / Patrick SemanskyОфицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Капитолия США на фоне покушения на экс-президента страны Дональда Трампа заявила, что уже действует в напряженных условиях из-за угроз в адрес законодателей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление правоохранителей.
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"Полиция заявила, что уже "действует в условиях повышенной угрозы" из-за угроз в адрес законодателей", - говорится в сообщении телеканала.
Полиция Капитолия также отметила, что работает над всеобъемлющим планом по обеспечению безопасности конгрессменов в ходе предстоящих съездов Демократической и Республиканской партий.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.