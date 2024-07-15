https://ria.ru/20240715/politsija-1959792279.html

Американская полиция заявила об угрозе в адрес законодателей, пишут СМИ

Американская полиция заявила об угрозе в адрес законодателей, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

Американская полиция заявила об угрозе в адрес законодателей, пишут СМИ

Полиция Капитолия США на фоне покушения на экс-президента страны Дональда Трампа заявила, что уже действует в напряженных условиях из-за угроз в адрес... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:31

2024-07-15T15:31

2024-07-15T15:31

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Капитолия США на фоне покушения на экс-президента страны Дональда Трампа заявила, что уже действует в напряженных условиях из-за угроз в адрес законодателей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление правоохранителей. "Полиция заявила, что уже "действует в условиях повышенной угрозы" из-за угроз в адрес законодателей", - говорится в сообщении телеканала.Полиция Капитолия также отметила, что работает над всеобъемлющим планом по обеспечению безопасности конгрессменов в ходе предстоящих съездов Демократической и Республиканской партий. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240715/gosduma-1959788902.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959771891.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа