https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959847646.html

Покушение повысило шансы Трампа на победу, пишут СМИ

Покушение повысило шансы Трампа на победу, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

Покушение повысило шансы Трампа на победу, пишут СМИ

Дипломаты в разных частях света считают победу экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах все более вероятной после попытки покушения, сообщает... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:29

2024-07-15T18:29

2024-07-15T19:11

в мире

сша

латинская америка

пенсильвания

дональд трамп

джо байден

фбр

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дипломаты в разных частях света считают победу экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах все более вероятной после попытки покушения, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов стран Европы, Африки и Латинской Америки, работающих в США. Как отмечается в публикации, слова дипломатов имеют особый вес и помогают формировать реакцию их правительств. "Стрельба сделала победу Трампа на выборах более вероятной", - приводит издание слова дипломата из неназванной страны в Латинской Америке.Другой высокопоставленный европейский дипломат сообщил газете, что покушение на экс-президента сделало "мощный толчок" для его будущей победы. Еще один африканский дипломат заявил, что оно фактически "предопределило судьбу" Трампа. При этом зарубежные политики полагают, что попытка покушения на экс-президента может еще сильнее расколоть американское общество. "Все теперь пытаются понять, как это приведет к еще большей поляризации", - приводит газета слова неназванного европейского дипломата.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959843921.html

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html

сша

латинская америка

пенсильвания

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в мире, сша, латинская америка, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа