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Покушение повысило шансы Трампа на победу, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
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18:29 15.07.2024 (обновлено: 19:11 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959847646.html
Покушение повысило шансы Трампа на победу, пишут СМИ
Покушение повысило шансы Трампа на победу, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
Покушение повысило шансы Трампа на победу, пишут СМИ
Дипломаты в разных частях света считают победу экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах все более вероятной после попытки покушения, сообщает... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:29
2024-07-15T19:11
в мире
сша
латинская америка
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дипломаты в разных частях света считают победу экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах все более вероятной после попытки покушения, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов стран Европы, Африки и Латинской Америки, работающих в США. Как отмечается в публикации, слова дипломатов имеют особый вес и помогают формировать реакцию их правительств. &quot;Стрельба сделала победу Трампа на выборах более вероятной&quot;, - приводит издание слова дипломата из неназванной страны в Латинской Америке.Другой высокопоставленный европейский дипломат сообщил газете, что покушение на экс-президента сделало "мощный толчок" для его будущей победы. Еще один африканский дипломат заявил, что оно фактически "предопределило судьбу" Трампа. При этом зарубежные политики полагают, что попытка покушения на экс-президента может еще сильнее расколоть американское общество. &quot;Все теперь пытаются понять, как это приведет к еще большей поляризации&quot;, - приводит газета слова неназванного европейского дипломата.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html
https://ria.ru/20240715/tramp-1959843921.html
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сша
латинская америка
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в мире, сша, латинская америка, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Латинская Америка, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Покушение повысило шансы Трампа на победу, пишут СМИ

Politico: дипломаты считают победу Трампа более вероятной после покушения

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дипломаты в разных частях света считают победу экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах все более вероятной после попытки покушения, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов стран Европы, Африки и Латинской Америки, работающих в США.
Как отмечается в публикации, слова дипломатов имеют особый вес и помогают формировать реакцию их правительств.
«

"Стрельба сделала победу Трампа на выборах более вероятной", - приводит издание слова дипломата из неназванной страны в Латинской Америке.

Другой высокопоставленный европейский дипломат сообщил газете, что покушение на экс-президента сделало "мощный толчок" для его будущей победы. Еще один африканский дипломат заявил, что оно фактически "предопределило судьбу" Трампа.
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
14 июля, 17:44
При этом зарубежные политики полагают, что попытка покушения на экс-президента может еще сильнее расколоть американское общество.
«

"Все теперь пытаются понять, как это приведет к еще большей поляризации", - приводит газета слова неназванного европейского дипломата.

Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Покушение на Трампа спровоцировано риторикой демократов, считают эксперты
Вчера, 18:18
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
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Эксперты рассказали, как покушение на Трампа повлияет на выборы
Вчера, 16:34
 
В миреСШАЛатинская АмерикаПенсильванияДональд ТрампДжо БайденФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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