Покушение повысило шансы Трампа на победу, пишут СМИ
Politico: дипломаты считают победу Трампа более вероятной после покушения
© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Трампа
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Дипломаты в разных частях света считают победу экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах все более вероятной после попытки покушения, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов стран Европы, Африки и Латинской Америки, работающих в США.
Как отмечается в публикации, слова дипломатов имеют особый вес и помогают формировать реакцию их правительств.
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"Стрельба сделала победу Трампа на выборах более вероятной", - приводит издание слова дипломата из неназванной страны в Латинской Америке.
Другой высокопоставленный европейский дипломат сообщил газете, что покушение на экс-президента сделало "мощный толчок" для его будущей победы. Еще один африканский дипломат заявил, что оно фактически "предопределило судьбу" Трампа.
При этом зарубежные политики полагают, что попытка покушения на экс-президента может еще сильнее расколоть американское общество.
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"Все теперь пытаются понять, как это приведет к еще большей поляризации", - приводит газета слова неназванного европейского дипломата.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.