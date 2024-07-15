https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html

Эксперты рассказали, как покушение на Трампа повлияет на выборы

Эксперты рассказали, как покушение на Трампа повлияет на выборы - РИА Новости, 15.07.2024

Эксперты рассказали, как покушение на Трампа повлияет на выборы

Попытка покушения на бывшего президента США Дональда Трампа может повысить его популярность среди избирателей, но вряд ли серьёзно повлияет на выборы, не считая РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:34

2024-07-15T16:34

2024-07-15T16:34

в мире

сша

пенсильвания

америка

дональд трамп

джо байден

теодор рузвельт

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Попытка покушения на бывшего президента США Дональда Трампа может повысить его популярность среди избирателей, но вряд ли серьёзно повлияет на выборы, не считая нескольких колеблющихся штатов, выразили мнение в беседе с РИА Новости эксперты. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата, где проходил митинг. Таким образом, Трамп вошёл в короткий список американских лидеров, переживших попытку покушения. Среди них Теодор Рузвельт, получивший пулю в грудь во время предвыборной кампании в 1912 году, а также Рональд Рейган, подвергшийся нападению в 1981 году. "Я полагаю, что популярность Трампа возрастёт, и, возможно, значительно, благодаря этой стрельбе. Во-первых, он получит значительную долю симпатии как жертва покушения. Что ещё более важно, он смог инстинктивно и блестяще отреагировать немедленной демонстрацией силы и мощи с помощью образа поднятого кулака, который станет культовым", – прокомментировал РИА Новости политолог Кит Престон. Роберт Вайсберг, почетный профессор политологии Иллинойского университета в Урбана-Шампейне, полагает, что, помимо "риторических излияний", покушение на бывшего президента мало что изменит. "Это может дать его сторонникам немного больше мотивации прийти и проголосовать за него. Но я полагаю, что это может иметь последствия только в нескольких колеблющихся штатах", – сказал Вайсберг. Президент США Джо Байден ответил на стрельбу в Пенсильвании заявлением, что "в Америке нет места такому насилию" и что страна должна объединиться, чтобы осудить его. В то же время, сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс, заявил, что попытка покушения была вызвана высказываниями Байдена о Трампе. "Многие могут рассматривать стрельбу как тревожный звоночек и сделать шаг назад от провокационной риторики из-за страха эскалации насилия. Однако стрельба также может усилить межпартийную вражду. Сторонники разных партий уже пытаются обвинить друг друга в предполагаемых риторических эксцессах, которые изображаются как причины реального насилия. Моё предположение – этот инцидент скорее усугубит, чем уменьшит поляризацию", – сказал Престон. Эксперт также предположил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с такими же проблемами, как Северная Ирландия во время так называемой "Смуты", когда страна была расколота религиозным конфликтом между католическими и протестантскими военизированными группировками, длившимся с конца 1960-х по 1998 год. "Это, конечно, не гарантированно, но события, похоже, указывают в этом направлении", – заключил он.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959527145.html

https://ria.ru/20240715/sezd-1959784642.html

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https://ria.ru/20240715/mask-1959809597.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959668625.html

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в мире, сша, пенсильвания, америка, дональд трамп, джо байден, теодор рузвельт, покушение на дональда трампа