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Покушение на Трампа разобщит США, пишут СМИ

Покушение на Трампа разобщит США, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024

Покушение на Трампа разобщит США, пишут СМИ

Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа скорее приведет к еще большему разъединению США, чем сплотит страну, пишет газета New York Times. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:19

2024-07-15T12:19

2024-07-15T12:19

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа скорее приведет к еще большему разъединению США, чем сплотит страну, пишет газета New York Times. "Попытка покушения на бывшего президента Дональда Трампа, похоже, скорее разобщит Америку еще сильнее, нежели объединит ее. Через несколько минут после стрельбы воздух наполнился злостью, горечью, подозрением и взаимными обвинениями ... страна, и без того ощетинившаяся враждебностью, раскололась еще сильнее", - говорится в публикации газеты.Подчеркивается, что покушение на Трампа произошло на фоне глубокой поляризации общества США по идеологическим, культурным и партийным вопросам. "Часто кажется, что они (США) раскололись на две страны, даже на две реальности", - пишет издание, уточняя, что американцы ощущают себя "по разные стороны баррикад". Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

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в мире, сша, пенсильвания, америка, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа