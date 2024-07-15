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Покушение на Трампа разобщит США, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
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12:19 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959736053.html
Покушение на Трампа разобщит США, пишут СМИ
Покушение на Трампа разобщит США, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
Покушение на Трампа разобщит США, пишут СМИ
Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа скорее приведет к еще большему разъединению США, чем сплотит страну, пишет газета New York Times. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:19
2024-07-15T12:19
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа скорее приведет к еще большему разъединению США, чем сплотит страну, пишет газета New York Times. &quot;Попытка покушения на бывшего президента Дональда Трампа, похоже, скорее разобщит Америку еще сильнее, нежели объединит ее. Через несколько минут после стрельбы воздух наполнился злостью, горечью, подозрением и взаимными обвинениями ... страна, и без того ощетинившаяся враждебностью, раскололась еще сильнее&quot;, - говорится в публикации газеты.Подчеркивается, что покушение на Трампа произошло на фоне глубокой поляризации общества США по идеологическим, культурным и партийным вопросам. "Часто кажется, что они (США) раскололись на две страны, даже на две реальности", - пишет издание, уточняя, что американцы ощущают себя "по разные стороны баррикад". Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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в мире, сша, пенсильвания, америка, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Америка, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Покушение на Трампа разобщит США, пишут СМИ

NT: покушение на Трампа скорее разобщит США, чем сплотит страну

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа скорее приведет к еще большему разъединению США, чем сплотит страну, пишет газета New York Times.
«

"Попытка покушения на бывшего президента Дональда Трампа, похоже, скорее разобщит Америку еще сильнее, нежели объединит ее. Через несколько минут после стрельбы воздух наполнился злостью, горечью, подозрением и взаимными обвинениями ... страна, и без того ощетинившаяся враждебностью, раскололась еще сильнее", - говорится в публикации газеты.

Подчеркивается, что покушение на Трампа произошло на фоне глубокой поляризации общества США по идеологическим, культурным и партийным вопросам.
"Часто кажется, что они (США) раскололись на две страны, даже на две реальности", - пишет издание, уточняя, что американцы ощущают себя "по разные стороны баррикад".
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Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
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В миреСШАПенсильванияАмерикаДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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