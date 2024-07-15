Покушение на Трампа разобщит США, пишут СМИ
NT: покушение на Трампа скорее разобщит США, чем сплотит страну
© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа скорее приведет к еще большему разъединению США, чем сплотит страну, пишет газета New York Times.
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"Попытка покушения на бывшего президента Дональда Трампа, похоже, скорее разобщит Америку еще сильнее, нежели объединит ее. Через несколько минут после стрельбы воздух наполнился злостью, горечью, подозрением и взаимными обвинениями ... страна, и без того ощетинившаяся враждебностью, раскололась еще сильнее", - говорится в публикации газеты.
Подчеркивается, что покушение на Трампа произошло на фоне глубокой поляризации общества США по идеологическим, культурным и партийным вопросам.
"Часто кажется, что они (США) раскололись на две страны, даже на две реальности", - пишет издание, уточняя, что американцы ощущают себя "по разные стороны баррикад".
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.