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Стало известно имя мужчины, убитого во время стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
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10:29 15.07.2024 (обновлено: 10:55 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959705985.html
Стало известно имя мужчины, убитого во время стрельбы на митинге Трампа
Стало известно имя мужчины, убитого во время стрельбы на митинге Трампа - РИА Новости, 15.07.2024
Стало известно имя мужчины, убитого во время стрельбы на митинге Трампа
Мужчиной, погибшим в ходе покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, оказался пожарный Кори Комператоре, которому было 50 лет, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:29
2024-07-15T10:55
в мире
пенсильвания
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мужчиной, погибшим в ходе покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, оказался пожарный Кори Комператоре, которому было 50 лет, сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, его цитирует CNN."Кори был ярым сторонником бывшего президента, и он был рад вчера вечером быть в его окружении", — отметил он.Супруга погибшего попросила передать, что ее муж "умер как герой", защитив собой семью, рассказал губернатор. У Комператоре есть две дочери, а сам мужчина был верующим человеком и каждое воскресенье посещал церковь, подчеркнул Шапиро.Губернатор Пенсильвании распорядился приспустить флаги в знак памяти погибшего.Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены.
https://ria.ru/20240715/cnn-1959694467.html
https://ria.ru/20240714/tramp-1959524144.html
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в мире, пенсильвания, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, Пенсильвания, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Стало известно имя мужчины, убитого во время стрельбы на митинге Трампа

Погибшим на митинге Трампа в Пенсильвании оказался пожарный Кори Комператоре

© AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мужчиной, погибшим в ходе покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, оказался пожарный Кори Комператоре, которому было 50 лет, сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, его цитирует CNN.
"Кори был ярым сторонником бывшего президента, и он был рад вчера вечером быть в его окружении", — отметил он.
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
СМИ раскрыли неожиданные детали покушения на Трампа
Вчера, 09:25
Супруга погибшего попросила передать, что ее муж "умер как герой", защитив собой семью, рассказал губернатор. У Комператоре есть две дочери, а сам мужчина был верующим человеком и каждое воскресенье посещал церковь, подчеркнул Шапиро.
Губернатор Пенсильвании распорядился приспустить флаги в знак памяти погибшего.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены.
Дональд Трамп — младший - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Сын Трампа сделал заявление после покушения на отца
14 июля, 08:30
 
В миреПенсильванияСШАДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
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