https://ria.ru/20240715/pokholodanie-1959877321.html

Москвичам пообещали похолодание в конце июля

Москвичам пообещали похолодание в конце июля - РИА Новости, 15.07.2024

Москвичам пообещали похолодание в конце июля

Похолодание ожидается в Москве в последние три-четыре дня июля, температура может опуститься ниже климатической нормы, до этого показатели в столице будут... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:31

2024-07-15T20:31

2024-07-15T20:31

общество

москва

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве в последние три-четыре дня июля, температура может опуститься ниже климатической нормы, до этого показатели в столице будут близки к ней или слегка превышать ее, сообщил в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Практически до конца июля показания термометров в столице будут близки к норме или слегка превысят её, температура ожидается в пределах плюс 22-27 градусов, и только в последние три-четыре дня месяца, наконец-то, похолодает и температура воздуха, всего лишь второй раз в июле, опустится ниже нормы", - написал Леус в своем Telegram-канале. Как уточнил синоптик, к середине июля температура в столице опережает климатическую норму почти на 4,5 градуса. Также в этом месяце зафиксирован существенный дефицит осадков, в осадкомеры базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ попала всего пятая часть от положенного. "По новым климатическим нормам, в Москве со вторника начинается самый жаркий период года – с 16 по 23 июля среднесуточная температура воздуха имеет самый высокий показатель в году и составляет плюс 19,8 градуса", - добавил специалист.

https://ria.ru/20240702/rekordy-1956781663.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, михаил леус, экология в россии