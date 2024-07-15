Москвичам пообещали похолодание в конце июля
Синоптик Леус: в Москве в последние три-четыре дня июля ожидается похолодание
Похолодание в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве в последние три-четыре дня июля, температура может опуститься ниже климатической нормы, до этого показатели в столице будут близки к ней или слегка превышать ее, сообщил в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Практически до конца июля показания термометров в столице будут близки к норме или слегка превысят её, температура ожидается в пределах плюс 22-27 градусов, и только в последние три-четыре дня месяца, наконец-то, похолодает и температура воздуха, всего лишь второй раз в июле, опустится ниже нормы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Как уточнил синоптик, к середине июля температура в столице опережает климатическую норму почти на 4,5 градуса. Также в этом месяце зафиксирован существенный дефицит осадков, в осадкомеры базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ попала всего пятая часть от положенного.
"По новым климатическим нормам, в Москве со вторника начинается самый жаркий период года – с 16 по 23 июля среднесуточная температура воздуха имеет самый высокий показатель в году и составляет плюс 19,8 градуса", - добавил специалист.