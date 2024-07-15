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Синоптик назвала прошедшую ночь в Москве душной

Синоптик назвала прошедшую ночь в Москве душной - РИА Новости, 15.07.2024

Синоптик назвала прошедшую ночь в Москве душной

Ночь на понедельник в Москве была душной, столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до плюс 20,7 градуса, такое бывает в среднем раз в три года, сообщила РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:00

2024-07-15T10:00

2024-07-15T10:00

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ночь на понедельник в Москве была душной, столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до плюс 20,7 градуса, такое бывает в среднем раз в три года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Ночь на понедельник в Москве выдалась душной, минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 20,7 градуса, на Балчуге 23,5 градуса, относительная влажность была высокая, более 90%. Столь душные июльские ночи в Москве случаются в среднем раз в 3 года. И продолжительность, как правило, от 1 до 3 дней. В текущем месяце их случилось уже 5", - написала Позднякова. Она отметила, что рекордсменом по продолжительности душных ночей остается 2010 год, тогда их было 16. По словам специалиста, душные ночи негативно сказываются на качестве сна, мучает бессонница.

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

москва

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общество, москва, татьяна позднякова