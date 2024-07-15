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Синоптик назвала прошедшую ночь в Москве душной - РИА Новости, 15.07.2024
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10:00 15.07.2024
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Синоптик назвала прошедшую ночь в Москве душной
Синоптик назвала прошедшую ночь в Москве душной - РИА Новости, 15.07.2024
Синоптик назвала прошедшую ночь в Москве душной
Ночь на понедельник в Москве была душной, столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до плюс 20,7 градуса, такое бывает в среднем раз в три года, сообщила РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:00
2024-07-15T10:00
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ночь на понедельник в Москве была душной, столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до плюс 20,7 градуса, такое бывает в среднем раз в три года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Ночь на понедельник в Москве выдалась душной, минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 20,7 градуса, на Балчуге 23,5 градуса, относительная влажность была высокая, более 90%. Столь душные июльские ночи в Москве случаются в среднем раз в 3 года. И продолжительность, как правило, от 1 до 3 дней. В текущем месяце их случилось уже 5", - написала Позднякова. Она отметила, что рекордсменом по продолжительности душных ночей остается 2010 год, тогда их было 16. По словам специалиста, душные ночи негативно сказываются на качестве сна, мучает бессонница.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик назвала прошедшую ночь в Москве душной

Метеоролог: температура на метеостанции ВДНХ поднялась до плюс 20,7

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛето в Москве
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ночь на понедельник в Москве была душной, столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до плюс 20,7 градуса, такое бывает в среднем раз в три года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«
"Ночь на понедельник в Москве выдалась душной, минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 20,7 градуса, на Балчуге 23,5 градуса, относительная влажность была высокая, более 90%. Столь душные июльские ночи в Москве случаются в среднем раз в 3 года. И продолжительность, как правило, от 1 до 3 дней. В текущем месяце их случилось уже 5", - написала Позднякова.
Она отметила, что рекордсменом по продолжительности душных ночей остается 2010 год, тогда их было 16. По словам специалиста, душные ночи негативно сказываются на качестве сна, мучает бессонница.
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