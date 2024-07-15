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В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с мини-трактором - РИА Новости, 15.07.2024
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07:09 15.07.2024 (обновлено: 10:21 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/poezd-1959683215.html
В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с мини-трактором
В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с мини-трактором - РИА Новости, 15.07.2024
В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с мини-трактором
Грузовой поезд врезался в выехавший на переезд в Хабаровском крае мини-трактор, водитель машины погиб, сообщает Восточное межрегиональное следственное... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T07:09
2024-07-15T10:21
происшествия
хабаровский край
россия
дальневосточная железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Грузовой поезд врезался в выехавший на переезд в Хабаровском крае мини-трактор, водитель машины погиб, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "На железнодорожном переезде станции Красицкий Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае произошло столкновение грузового поезда с мини-трактором. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель мини-трактора", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Как уточняет Дальневосточная железная дорога, водитель мотоблока выехал перед движущимся поездом на регулируемом железнодорожном переезде. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет. Задержек пассажирских поездов не было.
https://ria.ru/20240713/primore-1959423792.html
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происшествия, хабаровский край, россия, дальневосточная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Дальневосточная железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с мини-трактором

В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с мини-трактором, водитель погиб

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramМесто ДТП, где грузовой поезд врезался в выехавший на переезд мини-трактор в Хабаровском крае. 15 июля 2024
Место ДТП, где грузовой поезд врезался в выехавший на переезд мини-трактор в Хабаровском крае. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/Telegram
Место ДТП, где грузовой поезд врезался в выехавший на переезд мини-трактор в Хабаровском крае. 15 июля 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Грузовой поезд врезался в выехавший на переезд в Хабаровском крае мини-трактор, водитель машины погиб, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«
"На железнодорожном переезде станции Красицкий Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае произошло столкновение грузового поезда с мини-трактором. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель мини-трактора", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
Как уточняет Дальневосточная железная дорога, водитель мотоблока выехал перед движущимся поездом на регулируемом железнодорожном переезде. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет. Задержек пассажирских поездов не было.
На месте ДТП в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
В Приморье два человека погибли в ДТП с грузовиком
13 июля, 13:51
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссияДальневосточная железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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