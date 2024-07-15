https://ria.ru/20240715/podmoskove-1959778642.html

В Подмосковье трое детей пострадали при возгорании в лодке

В Подмосковье трое детей пострадали при возгорании в лодке - РИА Новости, 15.07.2024

В Подмосковье трое детей пострадали при возгорании в лодке

Трое детей пострадали при возгорании в моторном отсеке лодки в акватории Кудиновского карьера, начата проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:01

2024-07-15T15:01

2024-07-15T15:11

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Трое детей пострадали при возгорании в моторном отсеке лодки в акватории Кудиновского карьера, начата проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. По предварительным данным, днем 14 июля во время прогулки на моторной лодке в акватории Кудиновского карьера из-за неисправной системы подачи топлива произошло возгорание в моторном отсеке. В результате пострадали трое детей в возрасте от шести до восьми лет, они госпитализированы с ожогами 1 и 2 степени. "В ходе проверки, проведение которой поручено Ногинской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего и по ее результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. Установлено, что маломерным судном управлял 69-летний местный житель, имеющий соответствующее право управления.

https://ria.ru/20240715/vertolet-1959776433.html

https://ria.ru/20240627/pozhar-1955751210.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье)