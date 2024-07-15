В Подмосковье трое детей пострадали при возгорании в лодке
В Подмосковье трое детей пострадали при возгорании в моторном отсеке лодки
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЛодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024
Лодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Трое детей пострадали при возгорании в моторном отсеке лодки в акватории Кудиновского карьера, начата проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
По предварительным данным, днем 14 июля во время прогулки на моторной лодке в акватории Кудиновского карьера из-за неисправной системы подачи топлива произошло возгорание в моторном отсеке. В результате пострадали трое детей в возрасте от шести до восьми лет, они госпитализированы с ожогами 1 и 2 степени.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Ногинской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего и по ее результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Установлено, что маломерным судном управлял 69-летний местный житель, имеющий соответствующее право управления.