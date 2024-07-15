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В Подмосковье трое детей пострадали при возгорании в лодке - РИА Новости, 15.07.2024
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15:01 15.07.2024 (обновлено: 15:11 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/podmoskove-1959778642.html
В Подмосковье трое детей пострадали при возгорании в лодке
В Подмосковье трое детей пострадали при возгорании в лодке - РИА Новости, 15.07.2024
В Подмосковье трое детей пострадали при возгорании в лодке
Трое детей пострадали при возгорании в моторном отсеке лодки в акватории Кудиновского карьера, начата проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:01
2024-07-15T15:11
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Трое детей пострадали при возгорании в моторном отсеке лодки в акватории Кудиновского карьера, начата проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. По предварительным данным, днем 14 июля во время прогулки на моторной лодке в акватории Кудиновского карьера из-за неисправной системы подачи топлива произошло возгорание в моторном отсеке. В результате пострадали трое детей в возрасте от шести до восьми лет, они госпитализированы с ожогами 1 и 2 степени. "В ходе проверки, проведение которой поручено Ногинской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего и по ее результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. Установлено, что маломерным судном управлял 69-летний местный житель, имеющий соответствующее право управления.
https://ria.ru/20240715/vertolet-1959776433.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье трое детей пострадали при возгорании в лодке

В Подмосковье трое детей пострадали при возгорании в моторном отсеке лодки

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЛодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024
Лодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Лодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Трое детей пострадали при возгорании в моторном отсеке лодки в акватории Кудиновского карьера, начата проверка, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
По предварительным данным, днем 14 июля во время прогулки на моторной лодке в акватории Кудиновского карьера из-за неисправной системы подачи топлива произошло возгорание в моторном отсеке. В результате пострадали трое детей в возрасте от шести до восьми лет, они госпитализированы с ожогами 1 и 2 степени.
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"В ходе проверки, проведение которой поручено Ногинской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего и по ее результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Установлено, что маломерным судном управлял 69-летний местный житель, имеющий соответствующее право управления.
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