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В Подмосковье с начала апреля утонули 14 детей - РИА Новости, 15.07.2024
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10:13 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/podmoskove-1959702561.html
В Подмосковье с начала апреля утонули 14 детей
В Подмосковье с начала апреля утонули 14 детей - РИА Новости, 15.07.2024
В Подмосковье с начала апреля утонули 14 детей
Четырнадцать детей утонули в водоемах Подмосковья с начала апреля, всего за этот период зафиксировано 23 случая утопления, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:13
2024-07-15T10:13
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Четырнадцать детей утонули в водоемах Подмосковья с начала апреля, всего за этот период зафиксировано 23 случая утопления, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. "Этот год отличался очень теплой весной, купаться многие начали в водоемах значительно раньше официального старта купального сезона. Происшествия на воде начались уже в апреле. Только с начала лета на водоемах области утонули 10 детей, еще шесть детей удалось спасти. А с начала апреля мы насчитали 23 случая утопления, в результате которых 14 несовершеннолетних погибли", - рассказала Мишонова журналистам. Установившаяся жаркая погода, по мнению детского омбудсмена, будет способствовать росту этой статистики. "Для нас важно объединить усилия всех органов системы профилактики, чтобы больше не допустить гибели детей на водоемах. Особенно опасны частные пруды, небольшие водоемы в СНТ и бывшие карьеры, не предназначенные для купания. Там нет спасателей, которые могут в случае ЧП оказать помощь утопающим. Родителям важно это помнить и не пускать детей купаться одних и тем более на необорудованные пляжи", - подчеркнула Мишонова. Также она напомнила, что год назад в Подмосковье были внесены изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях. Статья 3.7 документа предусматривает ответственность взрослых за купание детей в запрещенных местах и несоблюдение мер безопасности на водных объектах в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. "Но никакие штрафы, конечно, не соизмеримы с жизнью ребенка. Прошу всех родителей проявлять благоразумие и не терять бдительность во время отдыха у воды с детьми", - добавила Мишонова.
https://ria.ru/20240308/led-1931850791.html
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московская область (подмосковье), ксения мишонова, происшествия
Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Происшествия
В Подмосковье с начала апреля утонули 14 детей

Омбудсмен Мишонова: в Подмосковье с начала апреля утонули 14 детей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСлужба спасения
Служба спасения - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Четырнадцать детей утонули в водоемах Подмосковья с начала апреля, всего за этот период зафиксировано 23 случая утопления, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Этот год отличался очень теплой весной, купаться многие начали в водоемах значительно раньше официального старта купального сезона. Происшествия на воде начались уже в апреле. Только с начала лета на водоемах области утонули 10 детей, еще шесть детей удалось спасти. А с начала апреля мы насчитали 23 случая утопления, в результате которых 14 несовершеннолетних погибли", - рассказала Мишонова журналистам.
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Установившаяся жаркая погода, по мнению детского омбудсмена, будет способствовать росту этой статистики.
«
"Для нас важно объединить усилия всех органов системы профилактики, чтобы больше не допустить гибели детей на водоемах. Особенно опасны частные пруды, небольшие водоемы в СНТ и бывшие карьеры, не предназначенные для купания. Там нет спасателей, которые могут в случае ЧП оказать помощь утопающим. Родителям важно это помнить и не пускать детей купаться одних и тем более на необорудованные пляжи", - подчеркнула Мишонова.
Также она напомнила, что год назад в Подмосковье были внесены изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях. Статья 3.7 документа предусматривает ответственность взрослых за купание детей в запрещенных местах и несоблюдение мер безопасности на водных объектах в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей.
"Но никакие штрафы, конечно, не соизмеримы с жизнью ребенка. Прошу всех родителей проявлять благоразумие и не терять бдительность во время отдыха у воды с детьми", - добавила Мишонова.
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Московская область (Подмосковье)Ксения МишоноваПроисшествия
 
 
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