https://ria.ru/20240715/podmoskove-1959702561.html

В Подмосковье с начала апреля утонули 14 детей

В Подмосковье с начала апреля утонули 14 детей - РИА Новости, 15.07.2024

В Подмосковье с начала апреля утонули 14 детей

Четырнадцать детей утонули в водоемах Подмосковья с начала апреля, всего за этот период зафиксировано 23 случая утопления, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:13

2024-07-15T10:13

2024-07-15T10:13

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955779431_0:336:3041:2047_1920x0_80_0_0_6bb44ea7753d9188496d03921f6a2b60.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Четырнадцать детей утонули в водоемах Подмосковья с начала апреля, всего за этот период зафиксировано 23 случая утопления, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. "Этот год отличался очень теплой весной, купаться многие начали в водоемах значительно раньше официального старта купального сезона. Происшествия на воде начались уже в апреле. Только с начала лета на водоемах области утонули 10 детей, еще шесть детей удалось спасти. А с начала апреля мы насчитали 23 случая утопления, в результате которых 14 несовершеннолетних погибли", - рассказала Мишонова журналистам. Установившаяся жаркая погода, по мнению детского омбудсмена, будет способствовать росту этой статистики. "Для нас важно объединить усилия всех органов системы профилактики, чтобы больше не допустить гибели детей на водоемах. Особенно опасны частные пруды, небольшие водоемы в СНТ и бывшие карьеры, не предназначенные для купания. Там нет спасателей, которые могут в случае ЧП оказать помощь утопающим. Родителям важно это помнить и не пускать детей купаться одних и тем более на необорудованные пляжи", - подчеркнула Мишонова. Также она напомнила, что год назад в Подмосковье были внесены изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях. Статья 3.7 документа предусматривает ответственность взрослых за купание детей в запрещенных местах и несоблюдение мер безопасности на водных объектах в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. "Но никакие штрафы, конечно, не соизмеримы с жизнью ребенка. Прошу всех родителей проявлять благоразумие и не терять бдительность во время отдыха у воды с детьми", - добавила Мишонова.

https://ria.ru/20240308/led-1931850791.html

https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), ксения мишонова, происшествия