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Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение - РИА Новости, 15.07.2024
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09:56 15.07.2024 (обновлено: 10:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/parom-1959699735.html
Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение
Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение - РИА Новости, 15.07.2024
Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение
Рейд в Севастопольской бухте открыли, катера и паромы возобновили движение, сообщил департамент транспорта региона. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:56
2024-07-15T10:19
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте открыли, катера и паромы возобновили движение, сообщил департамент транспорта региона.Рейд перекрыли в понедельник в 8.36 мск. Причины не называются."Движение морского пассажирского транспорта возобновляется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/most-1959692353.html
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севастополь
Севастополь
Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение

Катера и паромы в Севастопольской бухте возобновили движение

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастопольская бухта
Севастопольская бухта - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Севастопольская бухта. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте открыли, катера и паромы возобновили движение, сообщил департамент транспорта региона.
Рейд перекрыли в понедельник в 8.36 мск. Причины не называются.
"Движение морского пассажирского транспорта возобновляется", - говорится в сообщении.
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