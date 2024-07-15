https://ria.ru/20240715/parom-1959699735.html
Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение
Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение - РИА Новости, 15.07.2024
Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение
Рейд в Севастопольской бухте открыли, катера и паромы возобновили движение, сообщил департамент транспорта региона. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:56
2024-07-15T09:56
2024-07-15T10:19
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте открыли, катера и паромы возобновили движение, сообщил департамент транспорта региона.Рейд перекрыли в понедельник в 8.36 мск. Причины не называются."Движение морского пассажирского транспорта возобновляется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/most-1959692353.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь
Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение
Катера и паромы в Севастопольской бухте возобновили движение