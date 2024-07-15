https://ria.ru/20240715/parom-1959699735.html

Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение

Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение - РИА Новости, 15.07.2024

Морской транспорт в Севастопольской бухте возобновил движение

Рейд в Севастопольской бухте открыли, катера и паромы возобновили движение, сообщил департамент транспорта региона. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:56

2024-07-15T09:56

2024-07-15T10:19

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Рейд в Севастопольской бухте открыли, катера и паромы возобновили движение, сообщил департамент транспорта региона.Рейд перекрыли в понедельник в 8.36 мск. Причины не называются."Движение морского пассажирского транспорта возобновляется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/most-1959692353.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь