https://ria.ru/20240715/pakistan-1959687649.html
В Пакистане арестовали экс-премьера Хана и его жену
В Пакистане арестовали экс-премьера Хана и его жену - РИА Новости, 15.07.2024
В Пакистане арестовали экс-премьера Хана и его жену
Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана и его жену Бушру Биби до 22 июля по новому обвинению, связанному с предполагаемым "злоупотреблением властью... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:18
2024-07-15T08:18
2024-07-15T08:18
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – РИА Новости. Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана и его жену Бушру Биби до 22 июля по новому обвинению, связанному с предполагаемым "злоупотреблением властью для приобретения подарков в государственной сокровищнице Тошахана", сообщает телеканал Geo. Национальное бюро подотчетности, антикоррупционное агентство Пакистана, выдвинуло новое обвинение менее чем через день после того, как суд Исламабада в субботу удовлетворил апелляцию Хана и его жены, отменив вердикт по делу о незаконном браке, это было последнее судебное дело, удерживающее основателя партии "Техрик-и-Инсаф" в тюрьме. "Суд по ответственности поручил Национальному бюро подотчетности допросить двух подозреваемых в тюрьме Адиала, а также предписал супругам предстать перед судом 22 июля", - сообщает телеканал. В свою очередь адвокат экс-премьера и его жены заявил, что этот арест противозаконен, добавив, что их ходатайство об освобождении под залог уже рассматривается в Верховном суде. Возглавлявший правительство Пакистана с 2018 по 2022 год Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В августе 2023 года Хан был арестован по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Позже против него были выдвинуты еще ряд обвинений, в частности, о государственной измене, связанной с распространением засекреченной телеграммы, и ряд других. В ходе рассмотрения поданных Ханом апелляций большая часть обвинений с него были сняты, но экс-премьер оставался под стражей по делу о незаконном браке. Ранее рабочая группа ООН по произвольным задержаниям потребовала немедленного освобождения заключенного в тюрьму бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, заявив, что по меньшей мере два дела, возбужденных против него, были "политически мотивированными" и направленными на то, чтобы исключить его из политической жизни страны. В частности, эксперты ООН заявили, что задержание Хана и судебное преследование по первому делу о коррупции в национальной сокровищнице Тошахане и по делу о разглашении гостайны были "политически мотивированы", чтобы исключить его из участия в политической жизни. Орган ООН основал свое мнение на подробных доказательствах своего источника. В свою очередь министр юстиции Пакистана Азам Назир Тарар назвал судебные процессы в отношении экс-премьера Имрана Хана внутренним делом Пакистана.
https://ria.ru/20231023/obvineniya-1904599577.html
https://ria.ru/20240131/pakistan-1924500192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, исламабад, имран хан, оон, geo
В мире, Пакистан, Исламабад, Имран Хан, ООН, Geo
В Пакистане арестовали экс-премьера Хана и его жену
Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Хана и его жену Бушру Биби до 22 июля
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – РИА Новости.
Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана и его жену Бушру Биби до 22 июля по новому обвинению, связанному с предполагаемым "злоупотреблением властью для приобретения подарков в государственной сокровищнице Тошахана", сообщает телеканал Geo
.
Национальное бюро подотчетности, антикоррупционное агентство Пакистана, выдвинуло новое обвинение менее чем через день после того, как суд Исламабада
в субботу удовлетворил апелляцию Хана и его жены, отменив вердикт по делу о незаконном браке, это было последнее судебное дело, удерживающее основателя партии "Техрик-и-Инсаф" в тюрьме.
"Суд по ответственности поручил Национальному бюро подотчетности допросить двух подозреваемых в тюрьме Адиала, а также предписал супругам предстать перед судом 22 июля", - сообщает телеканал.
В свою очередь адвокат экс-премьера и его жены заявил, что этот арест противозаконен, добавив, что их ходатайство об освобождении под залог уже рассматривается в Верховном суде.
Возглавлявший правительство Пакистана с 2018 по 2022 год Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В августе 2023 года Хан был арестован по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Позже против него были выдвинуты еще ряд обвинений, в частности, о государственной измене, связанной с распространением засекреченной телеграммы, и ряд других. В ходе рассмотрения поданных Ханом апелляций большая часть обвинений с него были сняты, но экс-премьер оставался под стражей по делу о незаконном браке.
Ранее рабочая группа ООН
по произвольным задержаниям потребовала немедленного освобождения заключенного в тюрьму бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, заявив, что по меньшей мере два дела, возбужденных против него, были "политически мотивированными" и направленными на то, чтобы исключить его из политической жизни страны. В частности, эксперты ООН заявили, что задержание Хана и судебное преследование по первому делу о коррупции в национальной сокровищнице Тошахане и по делу о разглашении гостайны были "политически мотивированы", чтобы исключить его из участия в политической жизни. Орган ООН основал свое мнение на подробных доказательствах своего источника.
В свою очередь министр юстиции Пакистана Азам Назир Тарар назвал судебные процессы в отношении экс-премьера Имрана Хана внутренним делом Пакистана.