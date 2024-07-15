https://ria.ru/20240715/pakistan-1959687649.html

В Пакистане арестовали экс-премьера Хана и его жену

В Пакистане арестовали экс-премьера Хана и его жену - РИА Новости, 15.07.2024

В Пакистане арестовали экс-премьера Хана и его жену

Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана и его жену Бушру Биби до 22 июля по новому обвинению, связанному с предполагаемым "злоупотреблением властью... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:18

2024-07-15T08:18

2024-07-15T08:18

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – РИА Новости. Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана и его жену Бушру Биби до 22 июля по новому обвинению, связанному с предполагаемым "злоупотреблением властью для приобретения подарков в государственной сокровищнице Тошахана", сообщает телеканал Geo. Национальное бюро подотчетности, антикоррупционное агентство Пакистана, выдвинуло новое обвинение менее чем через день после того, как суд Исламабада в субботу удовлетворил апелляцию Хана и его жены, отменив вердикт по делу о незаконном браке, это было последнее судебное дело, удерживающее основателя партии "Техрик-и-Инсаф" в тюрьме. "Суд по ответственности поручил Национальному бюро подотчетности допросить двух подозреваемых в тюрьме Адиала, а также предписал супругам предстать перед судом 22 июля", - сообщает телеканал. В свою очередь адвокат экс-премьера и его жены заявил, что этот арест противозаконен, добавив, что их ходатайство об освобождении под залог уже рассматривается в Верховном суде. Возглавлявший правительство Пакистана с 2018 по 2022 год Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В августе 2023 года Хан был арестован по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Позже против него были выдвинуты еще ряд обвинений, в частности, о государственной измене, связанной с распространением засекреченной телеграммы, и ряд других. В ходе рассмотрения поданных Ханом апелляций большая часть обвинений с него были сняты, но экс-премьер оставался под стражей по делу о незаконном браке. Ранее рабочая группа ООН по произвольным задержаниям потребовала немедленного освобождения заключенного в тюрьму бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, заявив, что по меньшей мере два дела, возбужденных против него, были "политически мотивированными" и направленными на то, чтобы исключить его из политической жизни страны. В частности, эксперты ООН заявили, что задержание Хана и судебное преследование по первому делу о коррупции в национальной сокровищнице Тошахане и по делу о разглашении гостайны были "политически мотивированы", чтобы исключить его из участия в политической жизни. Орган ООН основал свое мнение на подробных доказательствах своего источника. В свою очередь министр юстиции Пакистана Азам Назир Тарар назвал судебные процессы в отношении экс-премьера Имрана Хана внутренним делом Пакистана.

https://ria.ru/20231023/obvineniya-1904599577.html

https://ria.ru/20240131/pakistan-1924500192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пакистан, исламабад, имран хан, оон, geo