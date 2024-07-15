https://ria.ru/20240715/ozkho-1959884996.html
Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года
Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года - РИА Новости, 15.07.2024
Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года
Россия уже подала заявку на членство в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на следующий период - 2025-2027 годы, сообщил в РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:17
2024-07-15T21:17
2024-07-15T21:17
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ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Россия уже подала заявку на членство в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на следующий период - 2025-2027 годы, сообщил в понедельник постоянный представитель при организации, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. В Гааге 9-12 июля прошла 106-я сессия исполсовета ОЗХО. "Россия уже подала заявку на членство в Исполсовете ОЗХО на следующий двухлетний период - 2025-2027 годы. Насчет наших шансов гадать не берусь. Скажу лишь только, что без веры в успех не стоило бы даже и пытаться", - сказал российским журналистам Тарабрин по итогам сессии. По его словам, надо понимать, что противники России сделают все возможное, чтобы не допустить ее переизбрания, для них это вопрос принципиальный. В конце ноября прошлого года Россия не была переизбрана в исполнительный совет ОЗХО на новый срок по итогам голосования в ходе 28-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Гаага, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года
Тарабрин: Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на 2025-2027 годы
ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Россия уже подала заявку на членство в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на следующий период - 2025-2027 годы, сообщил в понедельник постоянный представитель при организации, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
В Гааге 9-12 июля прошла 106-я сессия исполсовета ОЗХО.
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"Россия уже подала заявку на членство в Исполсовете ОЗХО на следующий двухлетний период - 2025-2027 годы. Насчет наших шансов гадать не берусь. Скажу лишь только, что без веры в успех не стоило бы даже и пытаться", - сказал российским журналистам Тарабрин по итогам сессии.
По его словам, надо понимать, что противники России сделают все возможное, чтобы не допустить ее переизбрания, для них это вопрос принципиальный.
В конце ноября прошлого года Россия не была переизбрана в исполнительный совет ОЗХО на новый срок по итогам голосования в ходе 28-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).