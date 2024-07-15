https://ria.ru/20240715/ozkho-1959884996.html

Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года

Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года - РИА Новости, 15.07.2024

Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года

Россия уже подала заявку на членство в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на следующий период - 2025-2027 годы, сообщил в РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:17

2024-07-15T21:17

2024-07-15T21:17

в мире

россия

гаага

владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

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ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Россия уже подала заявку на членство в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на следующий период - 2025-2027 годы, сообщил в понедельник постоянный представитель при организации, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. В Гааге 9-12 июля прошла 106-я сессия исполсовета ОЗХО. "Россия уже подала заявку на членство в Исполсовете ОЗХО на следующий двухлетний период - 2025-2027 годы. Насчет наших шансов гадать не берусь. Скажу лишь только, что без веры в успех не стоило бы даже и пытаться", - сказал российским журналистам Тарабрин по итогам сессии. По его словам, надо понимать, что противники России сделают все возможное, чтобы не допустить ее переизбрания, для них это вопрос принципиальный. В конце ноября прошлого года Россия не была переизбрана в исполнительный совет ОЗХО на новый срок по итогам голосования в ходе 28-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

https://ria.ru/20240715/khimoruzhie-1959883382.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия