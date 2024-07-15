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Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года - РИА Новости, 15.07.2024
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21:17 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/ozkho-1959884996.html
Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года
Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года - РИА Новости, 15.07.2024
Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года
Россия уже подала заявку на членство в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на следующий период - 2025-2027 годы, сообщил в РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:17
2024-07-15T21:17
в мире
россия
гаага
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Россия уже подала заявку на членство в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на следующий период - 2025-2027 годы, сообщил в понедельник постоянный представитель при организации, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. В Гааге 9-12 июля прошла 106-я сессия исполсовета ОЗХО. "Россия уже подала заявку на членство в Исполсовете ОЗХО на следующий двухлетний период - 2025-2027 годы. Насчет наших шансов гадать не берусь. Скажу лишь только, что без веры в успех не стоило бы даже и пытаться", - сказал российским журналистам Тарабрин по итогам сессии. По его словам, надо понимать, что противники России сделают все возможное, чтобы не допустить ее переизбрания, для них это вопрос принципиальный. В конце ноября прошлого года Россия не была переизбрана в исполнительный совет ОЗХО на новый срок по итогам голосования в ходе 28-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
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в мире, россия, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Гаага, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на два года

Тарабрин: Россия подала заявку на членство в исполсовете ОЗХО на 2025-2027 годы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Россия уже подала заявку на членство в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на следующий период - 2025-2027 годы, сообщил в понедельник постоянный представитель при организации, посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
В Гааге 9-12 июля прошла 106-я сессия исполсовета ОЗХО.
«
"Россия уже подала заявку на членство в Исполсовете ОЗХО на следующий двухлетний период - 2025-2027 годы. Насчет наших шансов гадать не берусь. Скажу лишь только, что без веры в успех не стоило бы даже и пытаться", - сказал российским журналистам Тарабрин по итогам сессии.
По его словам, надо понимать, что противники России сделают все возможное, чтобы не допустить ее переизбрания, для них это вопрос принципиальный.
В конце ноября прошлого года Россия не была переизбрана в исполнительный совет ОЗХО на новый срок по итогам голосования в ходе 28-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
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В миреРоссияГаагаВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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