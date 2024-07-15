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"Незаметны". На Западе рассказали о разрушительном российском оружии
"Незаметны". На Западе рассказали о разрушительном российском оружии - РИА Новости, 15.07.2024
"Незаметны". На Западе рассказали о разрушительном российском оружии
Российские управляемые авиабомбы практически невозможно сбить, пишет Business Insider. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:50
2024-07-15T16:50
2024-07-15T18:57
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские управляемые авиабомбы практически невозможно сбить, пишет Business Insider."Эти бомбы — огромное преимущество <…>. [Российская] авиация может запускать ФАБ с достаточно большого расстояния, чтобы украинские силы не могли сбивать самолеты противника. <…> Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией", — говорится в публикации.Отмечается, что характеристики российских ФАБов мешают сбить их с помощью ПВО. Кроме того, боеприпасы становятся все больше. Недавно ВКС продемонстрировали ФАБ-3000 с трехтонной начинкой, резюмируется в статье.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Читайте в Дзен: “Русские стали очень, очень хороши”. Успехи российских военных заставляют Пентагон пересматривать свою доктрину"Остановить нельзя". США сообщили плохие новости из-за России. Что предпримут в Вашингтоне
https://ria.ru/20240715/oruzhie-1959722285.html
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в мире, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, россия
В мире, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Россия
"Незаметны". На Западе рассказали о разрушительном российском оружии
BI: российские ФАБ-3000 несут серьезную опасность из-за их характеристик