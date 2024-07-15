https://ria.ru/20240715/oruzhie-1959722285.html

"Ростех" рассчитывает значительно увеличить дальность поражения ФАБ-3000

"Ростех" рассчитывает значительно увеличить дальность поражения ФАБ-3000 - РИА Новости, 15.07.2024

"Ростех" рассчитывает значительно увеличить дальность поражения ФАБ-3000

Российские специалисты работают над увеличением дальности поражения авиабомб — в частности, ФАБ-3000, говорится в сообщении "Ростеха". РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:33

2024-07-15T11:33

2024-07-15T14:19

безопасность

россия

сергей чемезов

алексей леонков

ростех

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские специалисты работают над увеличением дальности поражения авиабомб — в частности, ФАБ-3000, говорится в сообщении "Ростеха". "Трехтонная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) разработки КТРВ стала еще более грозным оружием. Она сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность. <...> Сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения боеприпасов", — говорится в сообщении госкорпорации. Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, у боеприпасов с УМПК высокая эффективность применения, а "сами неуправляемые бомбы и модули планирования, по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса, стоят копейки". Универсальный модуль планирования и коррекции применяют на различных типах авиационных бомб, он позволяет выполнять полетное задание, не входя в зону поражения систем ПВО противника. ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные УМПК, в зоне СВО. В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.

https://ria.ru/20240714/su-34-1959528849.html

https://ria.ru/20240322/aviabomba-1934831225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей чемезов, алексей леонков, ростех, тактическое ракетное вооружение (корпорация), воздушно-космические силы россии