https://ria.ru/20240715/opros-1959767112.html

Опрос показал отношение украинцев к уклонению от армии

Опрос показал отношение украинцев к уклонению от армии - РИА Новости, 15.07.2024

Опрос показал отношение украинцев к уклонению от армии

Доля жителей Украины, которые не считают зазорным уклоняться от призыва в армию во время мобилизации, составила 46%, следует из результатов опроса,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:23

2024-07-15T14:23

2024-07-15T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Доля жителей Украины, которые не считают зазорным уклоняться от призыва в армию во время мобилизации, составила 46%, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели". Опрос проводился социологической службой киевского Центра имени Александра Разумкова по заказу указанного издания с 20 по 28 июня. Были опрошены 2027 человек, заявленная погрешность не превышает 2,3%. "Сорок шесть процентов опрошенных граждан Украины считает, что сейчас не стыдно быть уклонистом. И только 29,1% придерживаются противоположного мнения, затруднились ответить - 24,8%", - показывает опубликованный изданием график опроса. Отмечается, что 37% пожилых людей (в возрасте старше 60 лет) считают, что во время войны быть уклонистом стыдно. "При этом 50% самых молодых опрошенных (18-29 лет) убеждены, что это не стыдно. "Как, вероятно, и их родителям (50-59 лет) - 52% людей этого возраста могут понять уклонистов", - уточняет издание. Согласно опросу, на западе Украины преобладают люди, в окружении которых большинство пытается всеми способами уклониться от службы, - 17% средней цифры по стране 15%. Больше там и открытых уголовных дел по этой статье. Как сообщал 4 июня начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель, с начала года заведено более 160 уголовных дел против 519 человек по факту незаконной переправки через границу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240712/konflikt-1959318726.html

https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959153261.html

https://ria.ru/20240709/ukraina-1958469051.html

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в мире, украина, владимир зеленский