Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение украинцев к уклонению от армии - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/opros-1959767112.html
Опрос показал отношение украинцев к уклонению от армии
Опрос показал отношение украинцев к уклонению от армии - РИА Новости, 15.07.2024
Опрос показал отношение украинцев к уклонению от армии
Доля жителей Украины, которые не считают зазорным уклоняться от призыва в армию во время мобилизации, составила 46%, следует из результатов опроса,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:23
2024-07-15T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891925_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19aadddc20210c33b9f62d87794d3b13.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Доля жителей Украины, которые не считают зазорным уклоняться от призыва в армию во время мобилизации, составила 46%, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели". Опрос проводился социологической службой киевского Центра имени Александра Разумкова по заказу указанного издания с 20 по 28 июня. Были опрошены 2027 человек, заявленная погрешность не превышает 2,3%. "Сорок шесть процентов опрошенных граждан Украины считает, что сейчас не стыдно быть уклонистом. И только 29,1% придерживаются противоположного мнения, затруднились ответить - 24,8%", - показывает опубликованный изданием график опроса. Отмечается, что 37% пожилых людей (в возрасте старше 60 лет) считают, что во время войны быть уклонистом стыдно. "При этом 50% самых молодых опрошенных (18-29 лет) убеждены, что это не стыдно. "Как, вероятно, и их родителям (50-59 лет) - 52% людей этого возраста могут понять уклонистов", - уточняет издание. Согласно опросу, на западе Украины преобладают люди, в окружении которых большинство пытается всеми способами уклониться от службы, - 17% средней цифры по стране 15%. Больше там и открытых уголовных дел по этой статье. Как сообщал 4 июня начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель, с начала года заведено более 160 уголовных дел против 519 человек по факту незаконной переправки через границу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240712/konflikt-1959318726.html
https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959153261.html
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958469051.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de19ca24111eb23df8b17925519be573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Опрос показал отношение украинцев к уклонению от армии

"Зеркало недели": 46% украинцев не считают зазорным уклоняться от мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Доля жителей Украины, которые не считают зазорным уклоняться от призыва в армию во время мобилизации, составила 46%, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели".
Опрос проводился социологической службой киевского Центра имени Александра Разумкова по заказу указанного издания с 20 по 28 июня. Были опрошены 2027 человек, заявленная погрешность не превышает 2,3%.
Испания - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Опрос показал, как испанцы относятся к конфликту на Украине
12 июля, 17:57
"Сорок шесть процентов опрошенных граждан Украины считает, что сейчас не стыдно быть уклонистом. И только 29,1% придерживаются противоположного мнения, затруднились ответить - 24,8%", - показывает опубликованный изданием график опроса.
Отмечается, что 37% пожилых людей (в возрасте старше 60 лет) считают, что во время войны быть уклонистом стыдно. "При этом 50% самых молодых опрошенных (18-29 лет) убеждены, что это не стыдно. "Как, вероятно, и их родителям (50-59 лет) - 52% людей этого возраста могут понять уклонистов", - уточняет издание.
Согласно опросу, на западе Украины преобладают люди, в окружении которых большинство пытается всеми способами уклониться от службы, - 17% средней цифры по стране 15%. Больше там и открытых уголовных дел по этой статье.
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Половина финнов не поддерживает отправку военных на Украину, показал опрос
12 июля, 10:05
Как сообщал 4 июня начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель, с начала года заведено более 160 уголовных дел против 519 человек по факту незаконной переправки через границу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
"Жизни важнее". Голландский журналист опросил мужчин на Украине
9 июля, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала