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На юге Херсонской области объявили ракетную опасность

На юге Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2024

На юге Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Чаплынском округе на юге Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:49

2024-07-15T12:49

2024-07-15T12:55

херсонская область

специальная военная операция на украине

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Чаплынском округе на юге Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо Telegram-канале.До этого ракетную опасность объявили в Скадовском муниципальном округе в юго-западной части области. Чаплынский округ граничит с Крымом."В Чаплынском МО объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность