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На юге Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 15.07.2024 (обновлено: 12:55 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/opasnost-1959742920.html
На юге Херсонской области объявили ракетную опасность
На юге Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.07.2024
На юге Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Чаплынском округе на юге Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:49
2024-07-15T12:55
херсонская область
специальная военная операция на украине
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Чаплынском округе на юге Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо Telegram-канале.До этого ракетную опасность объявили в Скадовском муниципальном округе в юго-западной части области. Чаплынский округ граничит с Крымом."В Чаплынском МО объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На юге Херсонской области объявили ракетную опасность

В Чаплынском округе на юге Херсонской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкУкрытие
Укрытие - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Чаплынском округе на юге Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо Telegram-канале.
До этого ракетную опасность объявили в Скадовском муниципальном округе в юго-западной части области. Чаплынский округ граничит с Крымом.
"В Чаплынском МО объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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