https://ria.ru/20240715/opasnost-1959688937.html
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на территории Белгородской области спустя почти семь часов, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:30
2024-07-15T08:30
2024-07-15T08:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_94bfb341ed69e470b8bdca4eafd91e22.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на территории Белгородской области спустя почти семь часов, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в Белгородской области в 1:29 мск."Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959688247.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b8277be0137da5b1be3956e6a9cc359b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
МЧС сообщило об отбое опасности атаки БПЛА в Белгородской области