https://ria.ru/20240715/opasnost-1959688937.html

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2024

В Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на территории Белгородской области спустя почти семь часов, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:30

2024-07-15T08:30

2024-07-15T08:38

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен на территории Белгородской области спустя почти семь часов, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в Белгородской области в 1:29 мск."Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959688247.html

белгородская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия