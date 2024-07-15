https://ria.ru/20240715/okhrana-1959891215.html

Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему

Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему - РИА Новости, 15.07.2024

Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему

Президент США Джо Байден распорядился предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США, сообщил в понедельник министр... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:05

2024-07-15T22:05

2024-07-15T22:21

сша

в мире

роберт кеннеди

покушение на дональда трампа

джо байден

джон кеннеди (политик)

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США, сообщил в понедельник министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.Племянник убитого президента США Джона Кеннеди участвует в ноябрьских выборах в качестве независимого кандидата."Президент поручил мне во взаимодействии с Секретной службой обеспечить охрану Роберта Кеннеди-младшего", - сказал он на брифинге Белого дома.Решение, которого давно добивался Кеннеди-младший, было принято после покушения на другого кандидата в президенты Дональда Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959504842.html

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сша, в мире, роберт кеннеди, покушение на дональда трампа, джо байден, джон кеннеди (политик)