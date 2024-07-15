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Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему - РИА Новости, 15.07.2024
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22:05 15.07.2024 (обновлено: 22:21 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/okhrana-1959891215.html
Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему
Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему - РИА Новости, 15.07.2024
Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему
Президент США Джо Байден распорядился предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США, сообщил в понедельник министр... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:05
2024-07-15T22:21
сша
в мире
роберт кеннеди
покушение на дональда трампа
джо байден
джон кеннеди (политик)
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США, сообщил в понедельник министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.Племянник убитого президента США Джона Кеннеди участвует в ноябрьских выборах в качестве независимого кандидата."Президент поручил мне во взаимодействии с Секретной службой обеспечить охрану Роберта Кеннеди-младшего", - сказал он на брифинге Белого дома.Решение, которого давно добивался Кеннеди-младший, было принято после покушения на другого кандидата в президенты Дональда Трампа.
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сша, в мире, роберт кеннеди, покушение на дональда трампа, джо байден, джон кеннеди (политик)
США, В мире, Роберт Кеннеди, Покушение на Дональда Трампа, Джо Байден, Джон Кеннеди (политик)
Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему

Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему, баллотирующемуся в президенты

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США, сообщил в понедельник министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
Племянник убитого президента США Джона Кеннеди участвует в ноябрьских выборах в качестве независимого кандидата.
«
"Президент поручил мне во взаимодействии с Секретной службой обеспечить охрану Роберта Кеннеди-младшего", - сказал он на брифинге Белого дома.
Решение, которого давно добивался Кеннеди-младший, было принято после покушения на другого кандидата в президенты Дональда Трампа.
Дональд Трамп во время стрельбы на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Кеннеди-младший обратился к американцам после покушения на Трампа
14 июля, 03:08
 
СШАВ миреРоберт КеннедиПокушение на Дональда ТрампаДжо БайденДжон Кеннеди (политик)
 
 
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