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Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему
Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему - РИА Новости, 15.07.2024
Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему
Президент США Джо Байден распорядился предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США, сообщил в понедельник министр... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:05
2024-07-15T22:05
2024-07-15T22:21
сша
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роберт кеннеди
покушение на дональда трампа
джо байден
джон кеннеди (политик)
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США, сообщил в понедельник министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.Племянник убитого президента США Джона Кеннеди участвует в ноябрьских выборах в качестве независимого кандидата."Президент поручил мне во взаимодействии с Секретной службой обеспечить охрану Роберта Кеннеди-младшего", - сказал он на брифинге Белого дома.Решение, которого давно добивался Кеннеди-младший, было принято после покушения на другого кандидата в президенты Дональда Трампа.
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Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему
Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему, баллотирующемуся в президенты