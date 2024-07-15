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В Одессе прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
В Одессе прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
В Одессе прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
Третий за ночь взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й канал. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T06:13
2024-07-15T06:13
2024-07-15T06:19
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Третий за ночь взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й канал."В Одессе слышали взрыв", - сообщает 24-й канал в Telegram-канале.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее местные СМИ уже дважды сообщали о взрывах в Одессе, а до этого несколько взрывов слышали в Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html
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одесса, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Одессе прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
"24-й канал": в Одессе прогремел третий за ночь взрыв