Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 15.07.2024 (обновлено: 06:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/odessa-1959681180.html
В Одессе прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
В Одессе прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2024
В Одессе прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
Третий за ночь взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й канал. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T06:13
2024-07-15T06:19
специальная военная операция на украине
одесса
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Третий за ночь взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й канал."В Одессе слышали взрыв", - сообщает 24-й канал в Telegram-канале.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее местные СМИ уже дважды сообщали о взрывах в Одессе, а до этого несколько взрывов слышали в Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Одессе прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ

"24-й канал": в Одессе прогремел третий за ночь взрыв

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Третий за ночь взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й канал.
«
"В Одессе слышали взрыв", - сообщает 24-й канал в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее местные СМИ уже дважды сообщали о взрывах в Одессе, а до этого несколько взрывов слышали в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Подполье сообщило об ударе по базе президентской бригады Нацгвардии Украины
4 июля, 10:33
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала