https://ria.ru/20240715/obstrel-1959712918.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в понедельник утром за 3,5 часа выпустили по Донецку и Горловке два боеприпаса с беспилотника и 15 снарядов калибра 155 миллиметров, в том... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:55

2024-07-15T10:55

2024-07-15T10:55

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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром за 3,5 часа выпустили по Донецку и Горловке два боеприпаса с беспилотника и 15 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:00 – город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата… 06:25 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится представительства. По данным ведомства, в 8:00 мск на Никитовский район Горловки был сброшен один снаряд с беспилотника. С 7:25 до 9:35 было выпущено 12 снарядов "натовского" калибра по районам Донецка и Горловки, из них два - кассетного типа по Донецку. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

https://ria.ru/20240604/obstrely-1950297356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол, нато