Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке
Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром за 3,5 часа выпустили по Донецку и Горловке два боеприпаса с беспилотника и 15 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел и атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:00 – город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата… 06:25 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится представительства.
По данным ведомства, в 8:00 мск на Никитовский район Горловки был сброшен один снаряд с беспилотника. С 7:25 до 9:35 было выпущено 12 снарядов "натовского" калибра по районам Донецка и Горловки, из них два - кассетного типа по Донецку.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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