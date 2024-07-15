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Украинские войска нанесли 44 удара по Херсонской области - РИА Новости, 15.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/obstrel-1959701734.html
Украинские войска нанесли 44 удара по Херсонской области
Украинские войска нанесли 44 удара по Херсонской области - РИА Новости, 15.07.2024
Украинские войска нанесли 44 удара по Херсонской области
Украинские войска нанесли 44 удара из ствольной артиллерии за минувшие сутки по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:10
2024-07-15T10:10
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли 44 удара из ствольной артиллерии за минувшие сутки по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 20 прилетов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков попали девять населенных пунктов", - сказал он. Обстрелам, по словам источника, подверглись: Новая Каховка, Солонцы, Голая Пристань, Таврийск, Малая Лепетиха, Ушкалка, Каховка, Алешки и Казачьи Лагеря. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240714/vsu-1959535181.html
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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска нанесли 44 удара по Херсонской области

ВСУ за сутки 44 раза обстреляли девять населенных пунктов на левобережье Днепра

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли 44 удара из ствольной артиллерии за минувшие сутки по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 20 прилетов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков попали девять населенных пунктов", - сказал он.
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Обстрелам, по словам источника, подверглись: Новая Каховка, Солонцы, Голая Пристань, Таврийск, Малая Лепетиха, Ушкалка, Каховка, Алешки и Казачьи Лагеря.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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