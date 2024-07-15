Украинские войска нанесли 44 удара по Херсонской области
ВСУ за сутки 44 раза обстреляли девять населенных пунктов на левобережье Днепра
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли 44 удара из ствольной артиллерии за минувшие сутки по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 20 прилетов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков попали девять населенных пунктов", - сказал он.
Обстрелам, по словам источника, подверглись: Новая Каховка, Солонцы, Голая Пристань, Таврийск, Малая Лепетиха, Ушкалка, Каховка, Алешки и Казачьи Лагеря.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.