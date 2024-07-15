https://ria.ru/20240715/obstrel-1959701734.html

Украинские войска нанесли 44 удара по Херсонской области

Украинские войска нанесли 44 удара по Херсонской области - РИА Новости, 15.07.2024

Украинские войска нанесли 44 удара по Херсонской области

Украинские войска нанесли 44 удара из ствольной артиллерии за минувшие сутки по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:10

2024-07-15T10:10

2024-07-15T10:10

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска нанесли 44 удара из ствольной артиллерии за минувшие сутки по девяти населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы мирных населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 20 прилетов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Под огонь боевиков попали девять населенных пунктов", - сказал он. Обстрелам, по словам источника, подверглись: Новая Каховка, Солонцы, Голая Пристань, Таврийск, Малая Лепетиха, Ушкалка, Каховка, Алешки и Казачьи Лагеря. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240714/vsu-1959535181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия