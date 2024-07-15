https://ria.ru/20240715/obrabotka_dannykh-1959684508.html
Эксперт спрогнозировал рост дефицита центров обработки данных из-за ИИ
Эксперт спрогнозировал рост дефицита центров обработки данных из-за ИИ - РИА Новости, 15.07.2024
Эксперт спрогнозировал рост дефицита центров обработки данных из-за ИИ
Дефицит центров обработки данных (ЦОД) в России будет усиливаться из-за развития искусственного интеллекта, а также из-за роста цифровых сервисов - экономика... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T07:37
2024-07-15T07:37
2024-07-15T07:37
россия
удомля
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дефицит центров обработки данных (ЦОД) в России будет усиливаться из-за развития искусственного интеллекта, а также из-за роста цифровых сервисов - экономика данных требует мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации, заявил РИА Новости директор по информационной инфраструктуре госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов. "На данный момент дефицит (ЦОД - ред.) есть, и, по прогнозам, он будет только увеличиваться - быстрый рост цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта требует все больших вычислительных и облачных мощностей. Развитие экономики данных требует мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации. ЦОД здесь выступают как гаранты безопасности данных, служат надежной основой для развития IT", - сказал Абакумов. Он отметил, что позитивно на развитие рынка дата-центров может повлиять разработка таких проектов, как строительство ЦОД вокруг атомных станций. В таком случае в них могут быть сконцентрированы большие объекты обработки данных, которые нужны для решения задач искусственного интеллекта. "Таких задач будет все больше: начиная от обработки текста и голоса и заканчивая генеративным искусственным интеллектом в проектировании и сооружении объекта. Это и будет драйвером, и тогда рынок ЦОД может мультипликативно вырасти", - сказал эксперт. При этом он выразил мнение, что развитие технологий ИИ приведет к партнерству ЦОД с энергетическими компаниями, как сетевыми, так и генерирующими. "Мы уже осуществили ряд подобных проектов - наш первый, флагманский, ЦОД находится на Калининской атомной станции в городе Удомле Тверской области. И сейчас он заполнен фактически на 100%. Мы понимаем, что надо двигаться в направлении строительства ЦОД вокруг атомных станций и, возможно, синхронизировать развитие энергетики строительства АЭС и дата-центров. Мы считаем, что это объективная необходимость для перспективы развития ЦОД в стране", - добавил Абакумов.
https://ria.ru/20240625/novak-1955423054.html
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россия, удомля, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Удомля, Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эксперт спрогнозировал рост дефицита центров обработки данных из-за ИИ
Эксперт Абакумов: дефицит центров обработки данных усилится из-за развития ИИ
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дефицит центров обработки данных (ЦОД) в России будет усиливаться из-за развития искусственного интеллекта, а также из-за роста цифровых сервисов - экономика данных требует мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации, заявил РИА Новости директор по информационной инфраструктуре госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов.
"На данный момент дефицит (ЦОД - ред.) есть, и, по прогнозам, он будет только увеличиваться - быстрый рост цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта требует все больших вычислительных и облачных мощностей. Развитие экономики данных требует мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации. ЦОД здесь выступают как гаранты безопасности данных, служат надежной основой для развития IT", - сказал Абакумов.
Он отметил, что позитивно на развитие рынка дата-центров может повлиять разработка таких проектов, как строительство ЦОД вокруг атомных станций. В таком случае в них могут быть сконцентрированы большие объекты обработки данных, которые нужны для решения задач искусственного интеллекта.
"Таких задач будет все больше: начиная от обработки текста и голоса и заканчивая генеративным искусственным интеллектом в проектировании и сооружении объекта. Это и будет драйвером, и тогда рынок ЦОД может мультипликативно вырасти", - сказал эксперт. При этом он выразил мнение, что развитие технологий ИИ приведет к партнерству ЦОД с энергетическими компаниями, как сетевыми, так и генерирующими.
"Мы уже осуществили ряд подобных проектов - наш первый, флагманский, ЦОД находится на Калининской атомной станции в городе Удомле
Тверской области. И сейчас он заполнен фактически на 100%. Мы понимаем, что надо двигаться в направлении строительства ЦОД вокруг атомных станций и, возможно, синхронизировать развитие энергетики строительства АЭС и дата-центров. Мы считаем, что это объективная необходимость для перспективы развития ЦОД в стране", - добавил Абакумов.