https://ria.ru/20240715/obrabotka_dannykh-1959684508.html

Эксперт спрогнозировал рост дефицита центров обработки данных из-за ИИ

Эксперт спрогнозировал рост дефицита центров обработки данных из-за ИИ - РИА Новости, 15.07.2024

Эксперт спрогнозировал рост дефицита центров обработки данных из-за ИИ

Дефицит центров обработки данных (ЦОД) в России будет усиливаться из-за развития искусственного интеллекта, а также из-за роста цифровых сервисов - экономика... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T07:37

2024-07-15T07:37

2024-07-15T07:37

россия

удомля

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дефицит центров обработки данных (ЦОД) в России будет усиливаться из-за развития искусственного интеллекта, а также из-за роста цифровых сервисов - экономика данных требует мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации, заявил РИА Новости директор по информационной инфраструктуре госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов. "На данный момент дефицит (ЦОД - ред.) есть, и, по прогнозам, он будет только увеличиваться - быстрый рост цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта требует все больших вычислительных и облачных мощностей. Развитие экономики данных требует мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации. ЦОД здесь выступают как гаранты безопасности данных, служат надежной основой для развития IT", - сказал Абакумов. Он отметил, что позитивно на развитие рынка дата-центров может повлиять разработка таких проектов, как строительство ЦОД вокруг атомных станций. В таком случае в них могут быть сконцентрированы большие объекты обработки данных, которые нужны для решения задач искусственного интеллекта. "Таких задач будет все больше: начиная от обработки текста и голоса и заканчивая генеративным искусственным интеллектом в проектировании и сооружении объекта. Это и будет драйвером, и тогда рынок ЦОД может мультипликативно вырасти", - сказал эксперт. При этом он выразил мнение, что развитие технологий ИИ приведет к партнерству ЦОД с энергетическими компаниями, как сетевыми, так и генерирующими. "Мы уже осуществили ряд подобных проектов - наш первый, флагманский, ЦОД находится на Калининской атомной станции в городе Удомле Тверской области. И сейчас он заполнен фактически на 100%. Мы понимаем, что надо двигаться в направлении строительства ЦОД вокруг атомных станций и, возможно, синхронизировать развитие энергетики строительства АЭС и дата-центров. Мы считаем, что это объективная необходимость для перспективы развития ЦОД в стране", - добавил Абакумов.

https://ria.ru/20240625/novak-1955423054.html

https://ria.ru/20240704/shos-1957327565.html

россия

удомля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, удомля, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"