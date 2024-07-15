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"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ - РИА Новости, 15.07.2024
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12:28 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/obligatsii-1959737208.html
"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ
"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ - РИА Новости, 15.07.2024
"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ
"Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) успешно разместил выпуск облигаций серии 002Р-05 в рамках программы биржевых облигаций, в процессе формирования... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:28
2024-07-15T12:28
экономика
россия
росэксимбанк
центральный банк рф (цб рф)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) успешно разместил выпуск облигаций серии 002Р-05 в рамках программы биржевых облигаций, в процессе формирования книги объем выпуска был увеличен с 10 до 15 миллиардов рублей, спред к ключевой ставке Банка России был снижен с 210 б.п. до 190 б.п. благодаря высокому спросу инвесторов, сообщает РЭЦ.Срок обращения облигаций составляет 10 лет, срок до оферты – три года. Сбор заявок состоялся 12 июля. Организаторами выступили ВБРР и Совкомбанк."17 июля запланировано начало обращения облигаций на Московской бирже. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8", - говорится в сообщении.В начале июня этого года "Росэксимбанк" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 50 до 200 миллиардов рублей, а также дополнил условия выпуска бумаг возможностью размещения "зеленых", социальных, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода.В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций банка на 47 миллиардов рублей, выпуск классических бондов на 5 миллиардов рублей и биржевые облигации на 150 миллионов долларов с расчетами в рублях.Банку присвоены рейтинги агентства АКРА "AА(RU)" с прогнозом "позитивный" и "Эксперт РА" "ruAA" с прогнозом "стабильный".
https://ria.ru/20240715/rets-1959704283.html
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экономика, россия, росэксимбанк, центральный банк рф (цб рф), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Росэксимбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Российский экспортный центр (РЭЦ)

"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) успешно разместил выпуск облигаций серии 002Р-05 в рамках программы биржевых облигаций, в процессе формирования книги объем выпуска был увеличен с 10 до 15 миллиардов рублей, спред к ключевой ставке Банка России был снижен с 210 б.п. до 190 б.п. благодаря высокому спросу инвесторов, сообщает РЭЦ.
Срок обращения облигаций составляет 10 лет, срок до оферты – три года. Сбор заявок состоялся 12 июля. Организаторами выступили ВБРР и Совкомбанк.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
РЭЦ представил рейтинг регионов по реализации нацпроекта по экспорту
Вчера, 10:21
"17 июля запланировано начало обращения облигаций на Московской бирже. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8", - говорится в сообщении.
В начале июня этого года "Росэксимбанк" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 50 до 200 миллиардов рублей, а также дополнил условия выпуска бумаг возможностью размещения "зеленых", социальных, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций банка на 47 миллиардов рублей, выпуск классических бондов на 5 миллиардов рублей и биржевые облигации на 150 миллионов долларов с расчетами в рублях.
Банку присвоены рейтинги агентства АКРА "AА(RU)" с прогнозом "позитивный" и "Эксперт РА" "ruAA" с прогнозом "стабильный".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Более 530 экспортных лицензий Минпромторга выдала платформа "Мой экспорт"
12 июля, 13:04
 
ЭкономикаРоссияРосэксимбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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