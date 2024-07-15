https://ria.ru/20240715/obligatsii-1959737208.html

"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ

"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ - РИА Новости, 15.07.2024

"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ

"Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) успешно разместил выпуск облигаций серии 002Р-05 в рамках программы биржевых облигаций, в процессе формирования... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:28

2024-07-15T12:28

2024-07-15T12:28

экономика

россия

росэксимбанк

центральный банк рф (цб рф)

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be283c03d8435e0fbc868c2879a82944.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) успешно разместил выпуск облигаций серии 002Р-05 в рамках программы биржевых облигаций, в процессе формирования книги объем выпуска был увеличен с 10 до 15 миллиардов рублей, спред к ключевой ставке Банка России был снижен с 210 б.п. до 190 б.п. благодаря высокому спросу инвесторов, сообщает РЭЦ.Срок обращения облигаций составляет 10 лет, срок до оферты – три года. Сбор заявок состоялся 12 июля. Организаторами выступили ВБРР и Совкомбанк."17 июля запланировано начало обращения облигаций на Московской бирже. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8", - говорится в сообщении.В начале июня этого года "Росэксимбанк" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 50 до 200 миллиардов рублей, а также дополнил условия выпуска бумаг возможностью размещения "зеленых", социальных, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода.В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций банка на 47 миллиардов рублей, выпуск классических бондов на 5 миллиардов рублей и биржевые облигации на 150 миллионов долларов с расчетами в рублях.Банку присвоены рейтинги агентства АКРА "AА(RU)" с прогнозом "позитивный" и "Эксперт РА" "ruAA" с прогнозом "стабильный".

https://ria.ru/20240715/rets-1959704283.html

https://ria.ru/20240712/litsenzii-1959215916.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, росэксимбанк, центральный банк рф (цб рф), российский экспортный центр (рэц)