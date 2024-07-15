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В Нижнем Новгороде потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 15.07.2024
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15:53 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/novgorod-1959799234.html
В Нижнем Новгороде потушили пожар в производственном здании
В Нижнем Новгороде потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 15.07.2024
В Нижнем Новгороде потушили пожар в производственном здании
Пожар в неэксплуатируемом производственном здании в Нижнем Новгороде ликвидирован на площади 1,1 тысячи квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:53
2024-07-15T15:53
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом производственном здании в Нижнем Новгороде ликвидирован на площади 1,1 тысячи квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о пожаре на первом этаже четырехэтажного неэксплуатируемого здания на Московское шоссе в Нижнем Новгороде поступило утром в понедельник. Пожарно-спасательные подразделения направили по повышенному рангу №2. Погибших и пострадавших нет. "В 12.23 (совпадает с мск - ред.) ликвидировано открытое горение. В 15.23 объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1100 квадратных метров", - говорится в сообщении. В свою очередь, управление Роспотребнадзора по Нижегородской области организовало исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки на Московском шоссе с учетом направления ветра. Отмечается, что о результатах исследований будет сообщено дополнительно.
https://ria.ru/20240715/sklad-1959797900.html
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нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Нижнем Новгороде потушили пожар в производственном здании

МЧС: в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в производственном здании

© МЧС Нижегородской области/TelegramМесто пожара в неэксплуатируемом производственном здании в Нижнем Новгороде
Место пожара в неэксплуатируемом производственном здании в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© МЧС Нижегородской области/Telegram
Место пожара в неэксплуатируемом производственном здании в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Пожар в неэксплуатируемом производственном здании в Нижнем Новгороде ликвидирован на площади 1,1 тысячи квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре на первом этаже четырехэтажного неэксплуатируемого здания на Московское шоссе в Нижнем Новгороде поступило утром в понедельник. Пожарно-спасательные подразделения направили по повышенному рангу №2. Погибших и пострадавших нет.
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"В 12.23 (совпадает с мск - ред.) ликвидировано открытое горение. В 15.23 объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В свою очередь, управление Роспотребнадзора по Нижегородской области организовало исследование атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки на Московском шоссе с учетом направления ветра. Отмечается, что о результатах исследований будет сообщено дополнительно.
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ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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