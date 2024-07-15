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В Евпатории 26 детей госпитализировали из-за норовирусной инфекции - РИА Новости, 15.07.2024
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10:26 15.07.2024 (обновлено: 11:21 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/norovirus-1959705087.html
В Евпатории 26 детей госпитализировали из-за норовирусной инфекции
В Евпатории 26 детей госпитализировали из-за норовирусной инфекции - РИА Новости, 15.07.2024
В Евпатории 26 детей госпитализировали из-за норовирусной инфекции
В Евпатории 26 несовершеннолетних из детского лагеря госпитализировали из-за норовирусной инфекции, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:26
2024-07-15T11:21
происшествия
здоровье - общество
севастополь
россия
евпатория
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. В Евпатории 26 несовершеннолетних из детского лагеря госпитализировали из-за норовирусной инфекции, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора республики Крым и Севастополя. &quot;Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено активно в ходе медицинского наблюдения за контактными. По состоянию на 15.07.2024 года состояние детей оценивается как удовлетворительное&quot;, — отметили в ведомстве.В течении первых суток установлен этиологический фактор заболевания детей — норовирусная инфекция, рассказали в ведомстве. В оздоровительном лагере "Каламитский бриз" выявили причины формирования очага группового заболевания детей. Там нарушали санитарное законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Кроме того, первых заболевших изолировали несвоевременно, что способствовало распространению инфекции. В ООО "Каламитский Бриз" проводят противоэпидемические мероприятия, ежедневный контроль за проведением медицинского наблюдения за контактными, за соблюдением дезинфекционного режима, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.СК ранее начал проверку по сообщениям в СМИ о госпитализации 20 детей из детского лагеря в Евпатории.
https://ria.ru/20231026/deti-1905413060.html
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происшествия, здоровье - общество, севастополь, россия, евпатория, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Севастополь, Россия, Евпатория, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Евпатории 26 детей госпитализировали из-за норовирусной инфекции

Роспотребнадзор: 26 детей из лагеря в Евпатории попали в больницу с норовирусом

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. В Евпатории 26 несовершеннолетних из детского лагеря госпитализировали из-за норовирусной инфекции, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора республики Крым и Севастополя.
«

"Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено активно в ходе медицинского наблюдения за контактными. По состоянию на 15.07.2024 года состояние детей оценивается как удовлетворительное", — отметили в ведомстве.

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В течении первых суток установлен этиологический фактор заболевания детей — норовирусная инфекция, рассказали в ведомстве.
В оздоровительном лагере "Каламитский бриз" выявили причины формирования очага группового заболевания детей. Там нарушали санитарное законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Кроме того, первых заболевших изолировали несвоевременно, что способствовало распространению инфекции.
В ООО "Каламитский Бриз" проводят противоэпидемические мероприятия, ежедневный контроль за проведением медицинского наблюдения за контактными, за соблюдением дезинфекционного режима, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
СК ранее начал проверку по сообщениям в СМИ о госпитализации 20 детей из детского лагеря в Евпатории.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСевастопольРоссияЕвпаторияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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