https://ria.ru/20240715/netanjahu-1959863061.html

В Израиле допустили, что Нетаньяху распустит Кнессет в ноябре

В Израиле допустили, что Нетаньяху распустит Кнессет в ноябре - РИА Новости, 15.07.2024

В Израиле допустили, что Нетаньяху распустит Кнессет в ноябре

Израильский политик и депутат парламента Авигдор Либерман, возглавляющий правую партию "Наш дом Израиль", выступил в понедельник с предположением, что... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:17

2024-07-15T19:17

2024-07-15T19:17

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иерусалим

израиль

биньямин нетаньяху

авигдор либерман

кнессет израиля

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Израильский политик и депутат парламента Авигдор Либерман, возглавляющий правую партию "Наш дом Израиль", выступил в понедельник с предположением, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху распустит парламент (Кнессет) в ноябре. "Он не сможет сформировать новый бюджет и два его прошения о переносе суда 2 декабря отклонили, на основе двух этих фактов я считаю, что Нетаньяху распустит Кнессет в ноябре", - заявил Либерман на собрании партии "Наш дом Израиль". В июле этого года окружной суд Иерусалима постановил, что новое слушание по делу о злоупотреблениях против премьер-министра Биньямина Нетаньяху состоится 2 декабря 2024 года. При назначении даты суд принял во внимание общественный интерес в продвижении дела и условия военных действий в секторе Газа и дал премьер-министру время для подготовки к даче показаний. По законам Израиля, после роспуска Кнессета, должны начатья новые выборы в парламент. В этом случае у Нетаньяху появится возможность подать запрос о неприкосновенности председателю Кнессета. Для подачи запроса необходимо, чтобы более половины депутатов парламента одобрили это решение. В случае положительного решения у Нетаньяху появится частичный иммунитет от судебного преследования, арестов и задержаний. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla! Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства. Следствие по делу Биньямина Нетаньяху продолжалось около трех лет. В январе 2020 года, после того, как премьер отозвал из Кнессета свою просьбу о предоставлении ему судебного иммунитета, дело было передано в суд.

https://ria.ru/20240618/aktsiya-1953827654.html

https://ria.ru/20240617/izrail-1953498580.html

https://ria.ru/20240609/gants-1951822545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иерусалим, израиль, биньямин нетаньяху, авигдор либерман, кнессет израиля