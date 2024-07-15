https://ria.ru/20240715/natsproekt-1959329529.html

Нацпроект "Производительность труда" доказал свою эффективность

Нацпроект "Производительность труда" доказал свою эффективность - РИА Новости, 15.07.2024

Нацпроект "Производительность труда" доказал свою эффективность

Благодаря программе промышленной ипотеки за прошлый год выдано свыше 800 льготных займов в целом. Эти средства направлены на приобретение или строительство... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:30

2024-07-15T11:30

2024-07-15T11:30

твой бизнес

нацпроекты

россия

михаил мишустин

пензенская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959338198_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_ca0edc9592a86505ad06fa59e86cbfde.jpg

Благодаря программе промышленной ипотеки за прошлый год выдано свыше 800 льготных займов в целом. Эти средства направлены на приобретение или строительство почти 4 миллионов квадратных метров производственных помещений. Об этом ранее заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время стратегической сессии на выставке ИННОПРОМ-2024. По словам премьер-министра, у России большие планы по возрождению станкоинструментальной отрасли. Это позволит перевести многие предприятия на качественно новую технологическую основу и поспособствует вхождению страны в число 25 мировых лидеров по плотности роботизации."Почему мы делаем ставку на этот сектор? Потому что более широкое применение средств автоматизации напрямую влияет на повышение производительности труда. И в конечном итоге – на темпы экономического роста. А значит, на благосостояние наших граждан и социальную сферу", - подчеркнул Мишустин, его слова приводятся на сайте правительства России.На повышение эффективности работы российских предприятий направлен и национальный проект "Производительность труда". Благодаря его поддержке более четырех тысяч предприятий страны суммарно увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей, что почти в десять раз больше, чем бюджет нацпроекта, сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.Как отметили в пресс-службе министерства, по инициативе президента национальный проект "Производительность труда" реализуется с 2018 года. Сегодня в проекте участвует более 6 тысяч предприятий с совокупной выручкой 17 триллионов рублей, а общая численность сотрудников превышает полтора миллиона.Керефов рассказал, что к концу года нацпроект снизит потребность экономики в кадрах на 130 тысяч человек. Этот эффект особенно важен при растущем кадровом дефиците. Эксперты национального проекта "Производительность труда" помогают перестроить внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование, сократить простои на предприятиях. При дефиците кадров свободных сотрудников не увольняют, а переобучают и назначают на другие участки работы. Эту адресную поддержку оказывает Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда и 60 региональных центров. При этом точка входа одна — портал производительность.рф.Если на старте национального проекта участвовать в нем могли только предприятия пяти несырьевых отраслей (обрабатывающая и строительная, сельское хозяйство, транспорт и торговля), то в начале года нацпроект был расширен на туристическую отрасль.С конца марта заявки на участие подали порядка 60 организаций из разных регионов России. 37 компаний уже заключили соглашения."Эта заинтересованность бизнеса важна. На фоне растущего внутреннего туризма компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру. При помощи нацпроекта предлагаем повысить отдачу от этих вложений. Ускорим заселение туристов, сократим очереди на горнолыжные спуски, повысим стандарты обслуживания в целом", — сообщил Керефов.Успехи от участия в национальном проекте "Производительность труда" есть во всех регионах страны. В среднем, компании повышают скорость процессов на треть, а выработку продукции на 50%.Так, ярославская компания, которая разрабатывает и производит профессиональное электротехническое оборудование и цифровые электролаборатории, зафиксировала рост производительности труда сотрудника на 27%. Таковы результаты полугодового участия в нацпроекте.Там отметили, что была оптимизирована сборка комплексных передвижных электротехнических лабораторий. Кроме того, провели анализ производственного потока, выявили проблемы, разработали план по устранению потерь, внедрили инструменты бережливого производства, сбалансировали загрузку персонала. Электротехнические лаборатории позволяют решать полный комплекс задач по испытаниям оборудования, диагностике и поиску мест повреждений подземных кабельных линий.В Мордовии одним из первых в национальный проект "Производительность труда" включился фармзавод. Его продуктовый портфель состоит из двухсот препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно важных. Предприятие уместило четырехэтажное производство на двух этажах. В результате на 24% сократилось время изготовления одной серии препаратов и на 30% увеличилась выработка продукции. Благодаря этому во время пандемии заводу удалось закрыть растущий в стране спрос на медпрепараты. А на освободившейся площади открыли новое производство.В Пензенской области другой участник национального проекта – научно-производственное предприятие, выпускающее, в частности, искусственные сердечные клапаны, имплантируемые без остановки сердца, (наряду с другими имплантатами и эндопротезами) нарастил объем продукции почти в три раза."У нас цикл создания изделия составлял 58 дней. В итоге объем производства протезов вырос с трех до восьми в сутки, а время изготовления сократилось в два раза – с 58 до 30 суток", – отметил инженер-технолог Сергей Сергеев.Свою цифровую трансформацию предприятия могут начать на платформе "Эффективность.рф", предназначенной для комплексного решения задач по цифровизации. Здесь же помогают определить меры господдержки и подобрать онлайн российское промышленное и инженерное ПО. Сегодня платформа объединяет порядка 3350 зарегистрированных на ней предприятий из различных отраслей из 85 регионов страны, а также около 430 поставщиков цифровых решений и услуг в области информационных технологий.

https://ria.ru/20240704/faktory-1957392157.html

https://ria.ru/20240710/zavod-1958719073.html

https://ria.ru/20240626/remont-1955468430.html

россия

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нацпроекты, россия, михаил мишустин, пензенская область