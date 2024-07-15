https://ria.ru/20240715/napadenie-1959770300.html

В Греции украинец напал на полицейских

В Греции украинец напал на полицейских - РИА Новости, 15.07.2024

В Греции украинец напал на полицейских

Украинец напал на двух полицейских в Греции, попытался выхватить у них оружие и разбил стекло патрульной машины, сообщает новостной портал newsbomb. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:32

2024-07-15T14:32

2024-07-15T14:34

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коринф

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АФИНЫ, 15 июл - РИА Новости. Украинец напал на двух полицейских в Греции, попытался выхватить у них оружие и разбил стекло патрульной машины, сообщает новостной портал newsbomb. Инцидент произошел в Коринфе на полуострове Пелопоннесе вечером 14 июля. Полиция остановила на улице 32-летнего украинца для проверки документов, однако он начал сопротивляться и напал на полицейских, сломав одному из них нос. Мужчина также попытался выхватить у правоохранителей табельное оружие, но не смог. Кроме того, он напал на полицейских, которые прибыли на помощь. "Когда через несколько минут им удалось обездвижить его и надеть наручники, украинец ударил ногой в левое заднее стекло патрульной машины, разбив его вдребезги. Украинец арестован. Полицейские отправились в Коринфскую больницу общего профиля, где им была оказана первая помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

греция

коринф

пелопоннес (область)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, греция, коринф, пелопоннес (область)