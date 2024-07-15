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В Греции украинец напал на полицейских
В Греции украинец напал на полицейских - РИА Новости, 15.07.2024
В Греции украинец напал на полицейских
Украинец напал на двух полицейских в Греции, попытался выхватить у них оружие и разбил стекло патрульной машины, сообщает новостной портал newsbomb. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:32
2024-07-15T14:32
2024-07-15T14:34
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АФИНЫ, 15 июл - РИА Новости. Украинец напал на двух полицейских в Греции, попытался выхватить у них оружие и разбил стекло патрульной машины, сообщает новостной портал newsbomb. Инцидент произошел в Коринфе на полуострове Пелопоннесе вечером 14 июля. Полиция остановила на улице 32-летнего украинца для проверки документов, однако он начал сопротивляться и напал на полицейских, сломав одному из них нос. Мужчина также попытался выхватить у правоохранителей табельное оружие, но не смог. Кроме того, он напал на полицейских, которые прибыли на помощь. "Когда через несколько минут им удалось обездвижить его и надеть наручники, украинец ударил ногой в левое заднее стекло патрульной машины, разбив его вдребезги. Украинец арестован. Полицейские отправились в Коринфскую больницу общего профиля, где им была оказана первая помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
греция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, греция, коринф, пелопоннес (область)
В мире, Авто, Греция, Коринф, Пелопоннес (область)
В Греции украинец напал на полицейских
newsbomb: в Греции украинец напал на двух полицейских и разбил стекло их машины