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В Греции украинец напал на полицейских - РИА Новости, 15.07.2024
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14:32 15.07.2024 (обновлено: 14:34 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/napadenie-1959770300.html
В Греции украинец напал на полицейских
В Греции украинец напал на полицейских - РИА Новости, 15.07.2024
В Греции украинец напал на полицейских
Украинец напал на двух полицейских в Греции, попытался выхватить у них оружие и разбил стекло патрульной машины, сообщает новостной портал newsbomb. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:32
2024-07-15T14:34
в мире
авто
греция
коринф
пелопоннес (область)
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АФИНЫ, 15 июл - РИА Новости. Украинец напал на двух полицейских в Греции, попытался выхватить у них оружие и разбил стекло патрульной машины, сообщает новостной портал newsbomb. Инцидент произошел в Коринфе на полуострове Пелопоннесе вечером 14 июля. Полиция остановила на улице 32-летнего украинца для проверки документов, однако он начал сопротивляться и напал на полицейских, сломав одному из них нос. Мужчина также попытался выхватить у правоохранителей табельное оружие, но не смог. Кроме того, он напал на полицейских, которые прибыли на помощь. "Когда через несколько минут им удалось обездвижить его и надеть наручники, украинец ударил ногой в левое заднее стекло патрульной машины, разбив его вдребезги. Украинец арестован. Полицейские отправились в Коринфскую больницу общего профиля, где им была оказана первая помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
греция
коринф
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в мире, авто, греция, коринф, пелопоннес (область)
В мире, Авто, Греция, Коринф, Пелопоннес (область)
В Греции украинец напал на полицейских

newsbomb: в Греции украинец напал на двух полицейских и разбил стекло их машины

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 15 июл - РИА Новости. Украинец напал на двух полицейских в Греции, попытался выхватить у них оружие и разбил стекло патрульной машины, сообщает новостной портал newsbomb.
Инцидент произошел в Коринфе на полуострове Пелопоннесе вечером 14 июля. Полиция остановила на улице 32-летнего украинца для проверки документов, однако он начал сопротивляться и напал на полицейских, сломав одному из них нос. Мужчина также попытался выхватить у правоохранителей табельное оружие, но не смог.
Кроме того, он напал на полицейских, которые прибыли на помощь.
«
"Когда через несколько минут им удалось обездвижить его и надеть наручники, украинец ударил ногой в левое заднее стекло патрульной машины, разбив его вдребезги. Украинец арестован. Полицейские отправились в Коринфскую больницу общего профиля, где им была оказана первая помощь", - говорится в сообщении.
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