Рейтинг@Mail.ru
Британия заявила о нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 15.07.2024 (обновлено: 13:31 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/napadenie-1959715498.html
Британия заявила о нападении на судно у берегов Йемена
Британия заявила о нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 15.07.2024
Британия заявила о нападении на судно у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:03
2024-07-15T13:31
в мире
красное море
ходейда (город)
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119055/91/1190559186_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_499d08dc0d262921eae18ea688fec947.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море. &quot;UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях (около 130 километров - ред.) к юго-западу от Ходейды, Йемен. Власти ведут расследование&quot;, - говорится в сообщении управления. Инцидент классифицируется как нападение.UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Позднее управление сообщило, что в нападении на торговое судно участвовали три небольших катера синего и белого цветов. На борту двух из них находились три человека, открывшие огонь по судну. Третий катер, на котором не было экипажа, дважды врезался в борт атакованного судна.Отмечается, что катера прекратили нападение в течение 15 минут после принятия экипажем торгового судна защитных мер.Кроме того, UKMTO сообщает о взрыве трех ракет вблизи от судна. Повреждений не было зафиксировано, члены экипажа не пострадали. Судно направляется в следующий порт захода.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240710/khusity-1958650543.html
https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html
красное море
ходейда (город)
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119055/91/1190559186_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_96fe6651fca3897fe321fab4cae419b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, ходейда (город), йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Ходейда (город), Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британия заявила о нападении на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда

© Fotolia / robnawЙемен
Йемен - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Fotolia / robnaw
Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море.
«

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях (около 130 километров - ред.) к юго-западу от Ходейды, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления. Инцидент классифицируется как нападение.

Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Хуситы заявили об атаке на три судна, связанных с Израилем и США
10 июля, 01:43
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Позднее управление сообщило, что в нападении на торговое судно участвовали три небольших катера синего и белого цветов. На борту двух из них находились три человека, открывшие огонь по судну. Третий катер, на котором не было экипажа, дважды врезался в борт атакованного судна.
Отмечается, что катера прекратили нападение в течение 15 минут после принятия экипажем торгового судна защитных мер.
Кроме того, UKMTO сообщает о взрыве трех ракет вблизи от судна. Повреждений не было зафиксировано, члены экипажа не пострадали. Судно направляется в следующий порт захода.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена
31 мая, 13:57
 
В миреКрасное мореХодейда (город)ЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала