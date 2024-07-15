https://ria.ru/20240715/napadenie-1959715498.html

Британия заявила о нападении на судно у берегов Йемена

Британия заявила о нападении на судно у берегов Йемена - РИА Новости, 15.07.2024

Британия заявила о нападении на судно у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:03

2024-07-15T11:03

2024-07-15T13:31

в мире

красное море

ходейда (город)

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило в соцсети о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 70 морских милях (около 130 километров - ред.) к юго-западу от Ходейды, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении управления. Инцидент классифицируется как нападение.UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Позднее управление сообщило, что в нападении на торговое судно участвовали три небольших катера синего и белого цветов. На борту двух из них находились три человека, открывшие огонь по судну. Третий катер, на котором не было экипажа, дважды врезался в борт атакованного судна.Отмечается, что катера прекратили нападение в течение 15 минут после принятия экипажем торгового судна защитных мер.Кроме того, UKMTO сообщает о взрыве трех ракет вблизи от судна. Повреждений не было зафиксировано, члены экипажа не пострадали. Судно направляется в следующий порт захода.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240710/khusity-1958650543.html

https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html

красное море

ходейда (город)

йемен

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в мире, красное море, ходейда (город), йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году