https://ria.ru/20240715/nagrazhdenie-1959678701.html
В зоне СВО наградили бойцов штурмового отряда
В зоне СВО наградили бойцов штурмового отряда - РИА Новости, 15.07.2024
В зоне СВО наградили бойцов штурмового отряда
Отличившиеся в ходе специальной военной операции рядовые штурмового отряда "Шторм" 1-й гвардейской Славянской бригады получили медали "За отвагу" и медали... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T05:32
2024-07-15T05:32
2024-07-15T05:54
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898632584_0:309:3025:2011_1920x0_80_0_0_1b7fdc510dcfea9a8d769c53ed924d7d.jpg
ЗОНА СВО, 15 июл – РИА Новости. Отличившиеся в ходе специальной военной операции рядовые штурмового отряда "Шторм" 1-й гвардейской Славянской бригады получили медали "За отвагу" и медали Суворова, передает корреспондент РИА Новости. Заместитель командира бригады по военно-политической работе, находясь вблизи линии боевого соприкосновения в зоне СВО, вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при штурме огневых позиций противника на донецком направлении. "Вам спасибо, парни, за тот ратный труд, за всю работу, которую вы делаете для выполнения общей задачи, для нашей великой России", - сказал бойцам слова благодарности заместитель командира бригады. Отмечается, что военнослужащие получили медали "За отвагу" и медали Суворова в соответствии с указом президента Российской Федерации.
https://ria.ru/20240712/nagrady-1959318551.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898632584_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_ce65b81d512ce55958a88c239d5e7945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В зоне СВО наградили бойцов штурмового отряда
В зоне СВО наградили отличившихся в ходе боев членов штурмового отряда "Шторм"
ЗОНА СВО, 15 июл – РИА Новости. Отличившиеся в ходе специальной военной операции рядовые штурмового отряда "Шторм" 1-й гвардейской Славянской бригады получили медали "За отвагу" и медали Суворова, передает корреспондент РИА Новости.
Заместитель командира бригады по военно-политической работе, находясь вблизи линии боевого соприкосновения в зоне СВО, вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при штурме огневых позиций противника на донецком направлении.
"Вам спасибо, парни, за тот ратный труд, за всю работу, которую вы делаете для выполнения общей задачи, для нашей великой России", - сказал бойцам слова благодарности заместитель командира бригады.
Отмечается, что военнослужащие получили медали "За отвагу" и медали Суворова в соответствии с указом президента Российской Федерации.