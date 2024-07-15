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В Волгоградской области мужчина выстрелил в детей, игравших на улице
В Волгоградской области мужчина выстрелил в детей, игравших на улице - РИА Новости, 15.07.2024
В Волгоградской области мужчина выстрелил в детей, игравших на улице
Мужчина в хуторе Угольский в Волгоградской области выстрелил в детей, игравших на улице, сообщили РИА Новости в администрации Отрожкинского сельского поселения. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:28
2024-07-15T18:28
2024-07-15T22:00
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 15 июл — РИА Новости. Мужчина в хуторе Угольский в Волгоградской области выстрелил в детей, игравших на улице, сообщили РИА Новости в администрации Отрожкинского сельского поселения. "Ребенок пострадавший, он в больнице. Задержали (стрелявшего. — Прим. ред.)", — заявили там, уточнив, что пострадавшему ребенку 12 лет.По словам собеседника агентства, инцидент произошел в минувшую пятницу вечером.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области мужчина выстрелил в детей, игравших на улице
Под Волгоградом мужчина выстрелил в игравших на улице детей, один пострадал