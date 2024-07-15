https://ria.ru/20240715/muzhchina-1959847115.html

В Волгоградской области мужчина выстрелил в детей, игравших на улице

В Волгоградской области мужчина выстрелил в детей, игравших на улице - РИА Новости, 15.07.2024

В Волгоградской области мужчина выстрелил в детей, игравших на улице

Мужчина в хуторе Угольский в Волгоградской области выстрелил в детей, игравших на улице, сообщили РИА Новости в администрации Отрожкинского сельского поселения. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:28

2024-07-15T18:28

2024-07-15T22:00

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 15 июл — РИА Новости. Мужчина в хуторе Угольский в Волгоградской области выстрелил в детей, игравших на улице, сообщили РИА Новости в администрации Отрожкинского сельского поселения. "Ребенок пострадавший, он в больнице. Задержали (стрелявшего. — Прим. ред.)", — заявили там, уточнив, что пострадавшему ребенку 12 лет.По словам собеседника агентства, инцидент произошел в минувшую пятницу вечером.

https://ria.ru/20240712/migranty-1959332308.html

волгоградская область

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2024

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происшествия, волгоградская область