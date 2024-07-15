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Артиллерия группировки войск "Север" уничтожила технику и пехоту ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
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Артиллерия группировки войск "Север" уничтожила технику и пехоту ВСУ
Артиллерия группировки войск "Север" уничтожила технику и пехоту ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Артиллерия группировки войск "Север" уничтожила технику и пехоту ВСУ
Артиллерийские расчеты "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили технику и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T05:02
2024-07-15T05:02
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 15 июл - РИА Новости. Артиллерийские расчеты "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили технику и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. МО уточнило, что расчеты гаубиц группировки ведут огонь на дальность нескольких десятков километров, применяя осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы калибра 152 миллиметра, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ. "Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника. Бьют по различным целям. Главная задача - снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить в том числе долговременные огневые точки противника", - добавили в МО. Уточняется, что благодаря тактико-техническим характеристикам гаубицы и применению современных снарядов, расчеты успешно ведут круглосуточный огонь по противнику на дальность свыше 15 километров.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия группировки войск "Север" уничтожила технику и пехоту ВСУ

Расчеты "Мста-Б" группировки "Север" уничтожили технику и пехоту ВСУ - МО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 15 июл - РИА Новости. Артиллерийские расчеты "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили технику и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
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10 июля, 04:24
МО уточнило, что расчеты гаубиц группировки ведут огонь на дальность нескольких десятков километров, применяя осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы калибра 152 миллиметра, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ.
"Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника. Бьют по различным целям. Главная задача - снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить в том числе долговременные огневые точки противника", - добавили в МО.
Уточняется, что благодаря тактико-техническим характеристикам гаубицы и применению современных снарядов, расчеты успешно ведут круглосуточный огонь по противнику на дальность свыше 15 километров.
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