https://ria.ru/20240715/msta-b-1959677381.html

Артиллерия группировки войск "Север" уничтожила технику и пехоту ВСУ

Артиллерия группировки войск "Север" уничтожила технику и пехоту ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024

Артиллерия группировки войск "Север" уничтожила технику и пехоту ВСУ

Артиллерийские расчеты "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили технику и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T05:02

2024-07-15T05:02

2024-07-15T05:02

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 15 июл - РИА Новости. Артиллерийские расчеты "Мста-Б" группировки войск "Север" уничтожили технику и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. МО уточнило, что расчеты гаубиц группировки ведут огонь на дальность нескольких десятков километров, применяя осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы калибра 152 миллиметра, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ. "Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника. Бьют по различным целям. Главная задача - снизить оборонительный потенциал ВСУ и уничтожить в том числе долговременные огневые точки противника", - добавили в МО. Уточняется, что благодаря тактико-техническим характеристикам гаубицы и применению современных снарядов, расчеты успешно ведут круглосуточный огонь по противнику на дальность свыше 15 километров.

https://ria.ru/20240710/d-30-1958657411.html

https://ria.ru/20240316/drg-1933484980.html

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россия, вооруженные силы украины