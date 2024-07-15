https://ria.ru/20240715/moskva-1959801901.html
В Москве завершили масштабную реконструкцию газопроводов
В Москве завершили масштабную реконструкцию газопроводов - РИА Новости, 15.07.2024
В Москве завершили масштабную реконструкцию газопроводов
Масштабный проект по реконструкции газопроводов завершен на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:03
2024-07-15T16:03
2024-07-15T16:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938228231_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5df406752e27807787ddb1eeb95a821.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Масштабный проект по реконструкции газопроводов завершен на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабный проект реконструкции газопроводов на юго-западе Москвы. Модернизация коснулась более двух тысяч метров газовых сетей", - говорится в сообщении. Отмечается, что реконструкция инженерных сетей началась в мае 2023 года в густонаселенном районе между Севастопольским и Нахимовским проспектами. Газопроводы высокого и низкого давления проходят в том числе по особо охраняемой природной территории регионального значения "Долина реки Котловки". Уточняется, что новые газопроводы прослужат городу более 40 лет.
https://ria.ru/20240523/gazoprovod-1947808546.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938228231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2747674640fd3689d82bebd02274bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Масштабный проект по реконструкции газопроводов завершен на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабный проект реконструкции газопроводов на юго-западе Москвы
. Модернизация коснулась более двух тысяч метров газовых сетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструкция инженерных сетей началась в мае 2023 года в густонаселенном районе между Севастопольским и Нахимовским проспектами. Газопроводы высокого и низкого давления проходят в том числе по особо охраняемой природной территории регионального значения "Долина реки Котловки".
Уточняется, что новые газопроводы прослужат городу более 40 лет.