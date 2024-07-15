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В Москве завершили масштабную реконструкцию газопроводов - РИА Новости, 15.07.2024
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В Москве завершили масштабную реконструкцию газопроводов
В Москве завершили масштабную реконструкцию газопроводов - РИА Новости, 15.07.2024
В Москве завершили масштабную реконструкцию газопроводов
Масштабный проект по реконструкции газопроводов завершен на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:03
2024-07-15T16:03
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Масштабный проект по реконструкции газопроводов завершен на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабный проект реконструкции газопроводов на юго-западе Москвы. Модернизация коснулась более двух тысяч метров газовых сетей", - говорится в сообщении. Отмечается, что реконструкция инженерных сетей началась в мае 2023 года в густонаселенном районе между Севастопольским и Нахимовским проспектами. Газопроводы высокого и низкого давления проходят в том числе по особо охраняемой природной территории регионального значения "Долина реки Котловки". Уточняется, что новые газопроводы прослужат городу более 40 лет.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

В Москве завершили масштабную реконструкцию газопроводов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Масштабный проект по реконструкции газопроводов завершен на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабный проект реконструкции газопроводов на юго-западе Москвы. Модернизация коснулась более двух тысяч метров газовых сетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реконструкция инженерных сетей началась в мае 2023 года в густонаселенном районе между Севастопольским и Нахимовским проспектами. Газопроводы высокого и низкого давления проходят в том числе по особо охраняемой природной территории регионального значения "Долина реки Котловки".
Уточняется, что новые газопроводы прослужат городу более 40 лет.
На востоке Москвы реконструировали газопровод низкого давления - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
На востоке Москвы реконструировали газопровод низкого давления
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