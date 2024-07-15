https://ria.ru/20240715/moskva-1959801901.html

В Москве завершили масштабную реконструкцию газопроводов

В Москве завершили масштабную реконструкцию газопроводов - РИА Новости, 15.07.2024

В Москве завершили масштабную реконструкцию газопроводов

Масштабный проект по реконструкции газопроводов завершен на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:03

2024-07-15T16:03

2024-07-15T16:03

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Масштабный проект по реконструкции газопроводов завершен на юго-западе столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили масштабный проект реконструкции газопроводов на юго-западе Москвы. Модернизация коснулась более двух тысяч метров газовых сетей", - говорится в сообщении. Отмечается, что реконструкция инженерных сетей началась в мае 2023 года в густонаселенном районе между Севастопольским и Нахимовским проспектами. Газопроводы высокого и низкого давления проходят в том числе по особо охраняемой природной территории регионального значения "Долина реки Котловки". Уточняется, что новые газопроводы прослужат городу более 40 лет.

https://ria.ru/20240523/gazoprovod-1947808546.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва