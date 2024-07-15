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В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 15.07.2024
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13:22 15.07.2024 (обновлено: 14:45 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/moskva-1959751719.html
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 15.07.2024
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП
Движение затруднено в Лефортовском тоннеле в Москве в сторону улицы Бакунинская из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:22
2024-07-15T14:45
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение затруднено в Лефортовском тоннеле в Москве в сторону улицы Бакунинская из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщили в Telegram-канале департамента столичного транспорта. &quot;В Лефортовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются&quot;, — подчеркнули в сообщении.Отмечается, что движение в сторону улицы Бакунинская затруднено, автомобилистов призывают выбирать пути объезда.Позже в столичном департаменте транспорта сообщили, что спустя полтора часа движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановлено.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение затруднено в Лефортовском тоннеле в Москве в сторону улицы Бакунинская из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщили в Telegram-канале департамента столичного транспорта.
«

"В Лефортовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", — подчеркнули в сообщении.

Отмечается, что движение в сторону улицы Бакунинская затруднено, автомобилистов призывают выбирать пути объезда.
Позже в столичном департаменте транспорта сообщили, что спустя полтора часа движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановлено.
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