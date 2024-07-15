https://ria.ru/20240715/moskva-1959751719.html

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 15.07.2024

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП

Движение затруднено в Лефортовском тоннеле в Москве в сторону улицы Бакунинская из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:22

2024-07-15T13:22

2024-07-15T14:45

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение затруднено в Лефортовском тоннеле в Москве в сторону улицы Бакунинская из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщили в Telegram-канале департамента столичного транспорта. "В Лефортовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", — подчеркнули в сообщении.Отмечается, что движение в сторону улицы Бакунинская затруднено, автомобилистов призывают выбирать пути объезда.Позже в столичном департаменте транспорта сообщили, что спустя полтора часа движение в Лефортовском тоннеле полностью восстановлено.

https://ria.ru/20240714/kuban-1959561427.html

москва

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2024

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происшествия, москва