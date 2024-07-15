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Жительницу Москвы, задушившую ребенка, отправили на принудительное лечение
Жительницу Москвы, задушившую ребенка, отправили на принудительное лечение - РИА Новости, 15.07.2024
Жительницу Москвы, задушившую ребенка, отправили на принудительное лечение
Женщина, задушившая своего 10-месячного ребенка в Москве, отправлена на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:20
2024-07-15T13:20
2024-07-15T13:20
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Женщина, задушившая своего 10-месячного ребенка в Москве, отправлена на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Тело задушенного младенца было обнаружено 19 сентября 2023 года в квартире на Таганрогской улице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Вскоре мать ребенка задержали и арестовали. Прокуратура просила отправить женщину на принудительное лечение. "С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд применил к 37-летней женщине принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240715/sk-1959697145.html
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происшествия, москва
Жительницу Москвы, задушившую ребенка, отправили на принудительное лечение
Суд отправил жительницу Москвы, задушившую ребенка, на принудительное лечение