https://ria.ru/20240715/moskva-1959750766.html

Жительницу Москвы, задушившую ребенка, отправили на принудительное лечение

Жительницу Москвы, задушившую ребенка, отправили на принудительное лечение - РИА Новости, 15.07.2024

Жительницу Москвы, задушившую ребенка, отправили на принудительное лечение

Женщина, задушившая своего 10-месячного ребенка в Москве, отправлена на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:20

2024-07-15T13:20

2024-07-15T13:20

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897224933_0:242:960:782_1920x0_80_0_0_81c7edbfa5b640915a3d867a6d47d39f.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Женщина, задушившая своего 10-месячного ребенка в Москве, отправлена на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Тело задушенного младенца было обнаружено 19 сентября 2023 года в квартире на Таганрогской улице. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Вскоре мать ребенка задержали и арестовали. Прокуратура просила отправить женщину на принудительное лечение. "С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд применил к 37-летней женщине принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240715/sk-1959697145.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва