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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.07.2024
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08:42 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/moskva-1959689956.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, температура воздуха до плюс 30 градусов и кратковременные дожди в северных и восточных районах ожидаются в Москве в понедельник, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:42
2024-07-15T08:42
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 30 градусов и кратковременные дожди в северных и восточных районах ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в Москве в северной части региона будет формировать периферия циклона, в южной части региона за погоду будет отвечать гребень антициклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, среди дня местами, в северных и восточных районах региона, возможны кратковременные дожди, по области грозы", – отметил синоптик. Он добавил, что температура воздуха в Москве прогреется до плюс 28 – плюс 30, в Подмосковье – плюс 26 – плюс 31. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабым, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20240715/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются кратковременные дожди и до 30 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 30 градусов и кратковременные дожди в северных и восточных районах ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в Москве в северной части региона будет формировать периферия циклона, в южной части региона за погоду будет отвечать гребень антициклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, среди дня местами, в северных и восточных районах региона, возможны кратковременные дожди, по области грозы", – отметил синоптик.
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Он добавил, что температура воздуха в Москве прогреется до плюс 28 – плюс 30, в Подмосковье – плюс 26 – плюс 31. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет слабым, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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