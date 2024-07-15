https://ria.ru/20240715/moskva-1959689956.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, температура воздуха до плюс 30 градусов и кратковременные дожди в северных и восточных районах ожидаются в Москве в понедельник, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:42
2024-07-15T08:42
2024-07-15T08:42
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957477494_0:150:3074:1879_1920x0_80_0_0_77c781a5ad9232b361ae717ad0b67b40.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 30 градусов и кратковременные дожди в северных и восточных районах ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в Москве в северной части региона будет формировать периферия циклона, в южной части региона за погоду будет отвечать гребень антициклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, среди дня местами, в северных и восточных районах региона, возможны кратковременные дожди, по области грозы", – отметил синоптик. Он добавил, что температура воздуха в Москве прогреется до плюс 28 – плюс 30, в Подмосковье – плюс 26 – плюс 31. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабым, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20240715/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957477494_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_668a44870b2cbd5373cb33c5242fe012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются кратковременные дожди и до 30 градусов тепла