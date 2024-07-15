https://ria.ru/20240715/moskva-1959689956.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, температура воздуха до плюс 30 градусов и кратковременные дожди в северных и восточных районах ожидаются в Москве в понедельник, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:42

2024-07-15T08:42

2024-07-15T08:42

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до плюс 30 градусов и кратковременные дожди в северных и восточных районах ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в Москве в северной части региона будет формировать периферия циклона, в южной части региона за погоду будет отвечать гребень антициклона. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, среди дня местами, в северных и восточных районах региона, возможны кратковременные дожди, по области грозы", – отметил синоптик. Он добавил, что температура воздуха в Москве прогреется до плюс 28 – плюс 30, в Подмосковье – плюс 26 – плюс 31. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабым, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20240715/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240628/zhara-1956149569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии