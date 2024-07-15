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Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-педиатра Буянову - РИА Новости, 15.07.2024
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16:39 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/mosgorsud-1959813508.html
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-педиатра Буянову
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-педиатра Буянову - РИА Новости, 15.07.2024
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-педиатра Буянову
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости адвокат Оскар... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:39
2024-07-15T16:39
происшествия
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москва
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александр бастрыкин
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев. "Мосгорсуд отказал нам в жалобе", - сказал адвокат. По словам Черджиева, Буянова останется в СИЗО до ноября. На прошлой неделе Тушинский суд Москвы признал незаконным увольнение Буяновой из столичной поликлиники и восстановил ее на работе, взыскав с ответчика средний заработок за вынужденный прогул - более 900 тысяч рублей. Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский райсуд арестовал ее. Судебный процесс начался в мае, на первом заседании Буянова вину не признала.
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html
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происшествия, россия, москва, украина, александр бастрыкин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Александр Бастрыкин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-педиатра Буянову

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО педиатра Буянову, обвиняемую в фейках о ВС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев.
"Мосгорсуд отказал нам в жалобе", - сказал адвокат.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии
22 апреля, 16:06
По словам Черджиева, Буянова останется в СИЗО до ноября.
На прошлой неделе Тушинский суд Москвы признал незаконным увольнение Буяновой из столичной поликлиники и восстановил ее на работе, взыскав с ответчика средний заработок за вынужденный прогул - более 900 тысяч рублей.
Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины.
Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский райсуд арестовал ее. Судебный процесс начался в мае, на первом заседании Буянова вину не признала.
Блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди)* - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии
7 мая, 10:29
 
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаАлександр БастрыкинМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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