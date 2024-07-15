https://ria.ru/20240715/mosgorsud-1959813508.html

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-педиатра Буянову

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-педиатра Буянову - РИА Новости, 15.07.2024

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-педиатра Буянову

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости адвокат Оскар... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:39

2024-07-15T16:39

2024-07-15T16:39

происшествия

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москва

украина

александр бастрыкин

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости адвокат Оскар Черджиев. "Мосгорсуд отказал нам в жалобе", - сказал адвокат. По словам Черджиева, Буянова останется в СИЗО до ноября. На прошлой неделе Тушинский суд Москвы признал незаконным увольнение Буяновой из столичной поликлиники и восстановил ее на работе, взыскав с ответчика средний заработок за вынужденный прогул - более 900 тысяч рублей. Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На прием к Буяновой в поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. По данным СК, узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. Сперва Буянова находилась под запретом определенных действий, затем следствие переквалифицировало обвинение на более тяжелую часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), а Тушинский райсуд арестовал ее. Судебный процесс начался в мае, на первом заседании Буянова вину не признала.

https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html

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происшествия, россия, москва, украина, александр бастрыкин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)