https://ria.ru/20240715/mosgorsud-1959765122.html

Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-топ-менеджера Volvo

Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-топ-менеджера Volvo - РИА Новости, 15.07.2024

Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-топ-менеджера Volvo

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего топ-менеджера Volvo бизнесмена Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:18

2024-07-15T14:18

2024-07-15T14:18

происшествия

россия

москва

volvo ab

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955648113_0:973:2048:2125_1920x0_80_0_0_af429c380f86185d5d1440cb8f69821d.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего топ-менеджера Volvo бизнесмена Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление Таганского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Таганский райсуд 26 июня заочно арестовал Эберхардсона. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Бизнесмен объявлен в международный розыск. По версии следствия, Эберхардсон, работая в России, похитил у потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности. Согласно информации из открытых источников, Эберхардсон занимал пост топ-менеджера Volvo и Группы "ГАЗ", развивал внутренние заводы и кооперацию с иностранными производителями. Позже он основал свою группу компаний Ferronordic. Также Эберхардсон является совладельцем Ивановского машиностроительного завода Автокран", сообщали местные СМИ.

https://ria.ru/20240715/navalnaya-1959744853.html

https://ria.ru/20240709/kuznetsov-1958534650.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, volvo ab, московский городской суд