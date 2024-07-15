https://ria.ru/20240715/mosgorsud-1959765122.html
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-топ-менеджера Volvo
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-топ-менеджера Volvo - РИА Новости, 15.07.2024
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-топ-менеджера Volvo
Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего топ-менеджера Volvo бизнесмена Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:18
2024-07-15T14:18
2024-07-15T14:18
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего топ-менеджера Volvo бизнесмена Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление Таганского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Таганский райсуд 26 июня заочно арестовал Эберхардсона. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Бизнесмен объявлен в международный розыск. По версии следствия, Эберхардсон, работая в России, похитил у потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности. Согласно информации из открытых источников, Эберхардсон занимал пост топ-менеджера Volvo и Группы "ГАЗ", развивал внутренние заводы и кооперацию с иностранными производителями. Позже он основал свою группу компаний Ferronordic. Также Эберхардсон является совладельцем Ивановского машиностроительного завода Автокран", сообщали местные СМИ.
https://ria.ru/20240715/navalnaya-1959744853.html
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происшествия, россия, москва, volvo ab, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Volvo AB, Московский городской суд
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-топ-менеджера Volvo
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-топ-менеджера Volvo Эберхардсона
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего топ-менеджера Volvo бизнесмена Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановление Таганского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Таганский райсуд 26 июня заочно арестовал Эберхардсона. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Бизнесмен объявлен в международный розыск.
По версии следствия, Эберхардсон, работая в России, похитил у потерпевшего деньги под предлогом развития предпринимательской деятельности.
Согласно информации из открытых источников, Эберхардсон занимал пост топ-менеджера Volvo и Группы "ГАЗ", развивал внутренние заводы и кооперацию с иностранными производителями.
Позже он основал свою группу компаний Ferronordic. Также Эберхардсон является совладельцем Ивановского машиностроительного завода Автокран", сообщали местные СМИ.